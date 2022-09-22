Bitcoin ne kadar, kaç TL? FED faiz kararı sonrası 22 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

FED faiz kararı sonrası Bitcoin ve kripto para piyasalarında son durum merak edildi. 22 Eylül 2022 Perşembe günü birçok kişi arama motorlarında Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları ve kripto para piyasalarına ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Bitcoin ne kadar, kaç TL? 22 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları ve detaylar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Bitcoin bugün 344.246,84 TL alış, 344.242,41 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 1,87 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 18.653,31, Bitcoin'in satış fiyatı 18.653,07 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 22 Eylül Perşembe günü yüzde 5,86 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.258,6300, satış fiyatı ise 1.258,6200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 23.228,0167 , satış fiyatı 23.227,8321 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 3,54 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0575 Dolar, satış fiyatı 0,0575 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,0610 TL, satış fiyatı ise 1,0608 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 22 Eylül Perşembe günü günü yüzde 3,12 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4230 dolar, satış fiyatı ise 0,4229 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 22 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 7,8065 TL, satış fiyatı ise 7,8046TL oldu.

