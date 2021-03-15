Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? İşte 15 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları

Kripto paralardan özellikle Bitcoin ve Ethereum’daki ani yükseliş ve düşüşler ilgilin bu yöne çevrilmesini sağladı. 15 Mart Pazartesi Bitcoin fiyatlarında geri çekilmeler yaşansa da 60 bin dolara dayandığı görülen kripto paranın sergilediği hareketler ağızları açık bırakıyor… Bitcoin, martın ilk haftası 48 bin dolara kadar gerilese de 15 Mart Pazartesi sabah 60 bin dolar seviyesini test etmeye başladı…

BITCOIN NE KADAR OLDU?

Son günlerin en çok rağbet gören kripto parası Bitcoin, 15 Mart Pazartesi günü 59 bin 773,7 dolar, yani 452 bin 481,61 Türk Lirası seviyelerinde yer alıyor.

Blockchain teknolojisi vesilesiyle oldukça önemli bir güvenlik hizmeti veren Bitcoin her geçen gün hacim oranını artırıyor. Bu şekilde fiyatında da belirli seviyelerde artış yaşanıyor. Bitcoin, her geçen saniye daha da değerlenmeye devam ediyor…

Şu an itibarıyla fiyatı 59 bin dolar seviyelerinde işlemlerini sürdürüyor. Teşvik paketine etkisi ile meydana gelen bu yükseliş büyük oranda hafta boyunca sürecek ve 60 bin dolar seviyelerini rahatlıkla aşacak.