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Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? İşte 15 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2021 08:26 | Son Güncelleme

Son günlerde 58 bin doların da üzerine çıkarak tarihî zirveye ulaşan kripto para birimi Bitcoin, her geçen gün yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. 15 Mart Pazartesi günü 69 bin dolarak dayanan Bitcoinde yüzde 2,49 düşüş yaşandı. Diğer bir kripto para birimi olan Ethereum’da da aynı çizelge sürüyor…

Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? İşte 15 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları

Kripto paralardan özellikle Bitcoin ve Ethereum’daki ani yükseliş ve düşüşler ilgilin bu yöne çevrilmesini sağladı. 15 Mart Pazartesi Bitcoin fiyatlarında geri çekilmeler yaşansa da 60 bin dolara dayandığı görülen kripto paranın sergilediği hareketler ağızları açık bırakıyor… Bitcoin, martın ilk haftası 48 bin dolara kadar gerilese de 15 Mart Pazartesi sabah 60 bin dolar seviyesini test etmeye başladı…

BITCOIN NE KADAR OLDU?

Son günlerin en çok rağbet gören kripto parası Bitcoin, 15 Mart Pazartesi günü 59 bin 773,7 dolar, yani 452 bin 481,61 Türk Lirası seviyelerinde yer alıyor.

Blockchain teknolojisi vesilesiyle oldukça önemli bir güvenlik hizmeti veren Bitcoin her geçen gün hacim oranını artırıyor. Bu şekilde fiyatında da belirli seviyelerde artış yaşanıyor. Bitcoin, her geçen saniye daha da değerlenmeye devam ediyor…

Şu an itibarıyla fiyatı 59 bin dolar seviyelerinde işlemlerini sürdürüyor. Teşvik paketine etkisi ile meydana gelen bu yükseliş büyük oranda hafta boyunca sürecek ve 60 bin dolar seviyelerini rahatlıkla aşacak.

bitcoin-fiyatlari

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi olan Bitcoin, 59 bin 773 dolarlık yeni zirveyi daha önce yakın zaman önce görmemişti. Önceki haftalarda, Tesla’nın yaratıcısı Elon Musk'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı destek paylaşımları Ethereum, Bitcoin ve Dogecoin kripto paralarının değerinin artmasına sebep olmuştu.

New York Life, FS Investments, MassMutual ve Stone Ridge Holdings Group gibi önemli şirketlerin Bitcoin’le ilgili yatırımları da kripto paraların yükselişine sebep oldu.

ETHEREUM NE KADAR?
Geçtiğimiz günlerde bin 809,20 dolar seviyelerinden işlem gören Ethereum, bin 862 dolar civarında hareket ediyor. Bu da 14 bin 95 Türk lirasına denk geliyor…

İŞTE 15 MART DİĞER KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN FİYATLARI...

Binance Coin 263,9196 dolar
Tether 0,9994 dolar
Polkadot 38,05280 dolar
Cardano 1,050327dolar

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