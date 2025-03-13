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'Bizi de ters köşeye yatırdılar' Uzman isim açıkladı 'Sahte' orada da çıktı! Alışveriş yaparken dikkat

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
13.03.2025 15:11
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Sahtecilik gıdadan, eşyaya kadar pek çok üründe sık sık konuşulurken şimdi de online alışveriş platformlarında bazı yorumların sahte olabileceği konuşuluyor. Konuyla ilgili tüketiciler uyarılıyor. TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu "Bizi de ters köşeye yatırdılar bunlar" derken "Çünkü biz sürekli tavsiye ederken diyoruz ki; hakkındaki yorumları dikkatle okuyun, ne kadar şikayet var bunu değerlendirin" ifadelerini kullanıp tüketicinin daha da dikkatli olması gerektiğini söyledi. İşte yapılacaklar...

'Bizi de ters köşeye yatırdılar' Uzman isim açıkladı 'Sahte' orada da çıktı! Alışveriş yaparken dikkat

Online satış sitelerindeki sahte yorumlar gündem oldu. Tatil rezervasyonlarından, yemek siparişine, kıyafete kadar pek çok şeyde tüketicilerin sahte yorumlarla karşılaşabileceği belirtildi. Hemen hemen her yerde sahtecilik konuşulurken özellikle tüketicilerin online alışveriş konusunda sahte yorumlarla ilgili de dikkatli olması gerekiyor. İşte online alışverişteki sahte yorum hilesi ile ilgili detaylar ve tüketicinin yapabilecekleri...

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"BİZİ DE TERS KÖŞEYE YATIRDI BUNLAR"

Habertürk yayınında konuşan TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bizi de ters köşeye yatırdılar bunlar. Çünkü biz sürekli tavsiye ederken diyoruz ki; aman hakkındaki yorumları dikkatle okuyun, ne kadar şikayet var bunu değerlendirin, ona göre alışveriş verin... Tüketici daha da dikkatli olmalı. Onlar tüketicinin her türlü boşluğunu istismar ediyorlar. Tüketici kanununun 61. maddesi der ki; tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüre falan bunlar yasaktır. Ve bununla ilgili de yine tüketici kanunun 77. maddesi hem o tanıtımların, ilanların, yayınlanan reklamların ki reklam onlar, yorum değil, gerçek yorum değil, onlar kendileri yapıyorlar onu, yayınlanmasını yasaklayabiliyor, hem de idari para cezası.

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İdari para cezası sene başında 83 bin 580 lira ile 10 katı 8 milyon 635 bin liraya kadar ulaşan meblağlar. Fakat şimdi bu tanınmış internet satış portalları, e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerin hacmini düşünürseniz, bu cezaların caydırıcı tarafı yok. Bu aynı zamanda haksız rekabete de yol açıyor. Bizim rekabet kurumumuz var. Rekabet kurumumuzda bunları incelemeye alıyor ve takip ediyor. Yani şu anda rekabet kurumumuz çok ciddi incelemeler yapıyor; hem zincir marketlerle ilgili hem e-ticaret siteleriyle ilgili ve burada cezalar yani rekabet kurumunda bir ihlal tespit edildiği zaman ciro üzerinden hesaplanarak veriliyor.

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Ticaret Bakanlığının denetimlerini sıklaştırması biz tüketicilerin de bu tür aldatıcı ilan ve reklamlara kanmamak için daha dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim.

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"GALİBA HEPİMİZ FAHRİ MÜFETTİŞ OLACAĞIZ"

Galiba hepimiz birer fahri trafik müfettişi gibi fahri kendimizin haklarımızın müfettişi olacağız. Ticaret Bakanlığının ALO 175 Tüketici Hattı 7/24 açık. Rekabet kurumuna internet üzerinden şikayet edilebilir. Rekabet ihlali de var. Çünkü belki başka firmanın başka markalı bir malı daha ucuz fiyatlı, daha kaliteli ama o yorumlarla bizi yanıltıyor, aldatıyorlar. Bu konuda şunu söyleyeyim; tüketici kanununa göre çıkartılmış ticari reklam ve haksız ticari uygulamalarla ilgili bir yönetmelik var. Burada hep şikayet ederiz ya hani ürünün gramajdan çalmışlar, içini azaltmışlar, yoğurdu 900 grama düşürmüşler fark etmeden bir kilo aldık, mercimeği, şekeri, çayı o şekilde... İşte bununla ilgili orada madde eklendi. Dendi ki; ambalajlı ürünlerin içeriğinde herhangi bir eksiltme, azaltma, değişiklik olduğu takdirde bunu dikkat çekecek şekilde ambalajında, etiketinde göstermeyenler cezaya muhatap olacaktır. O nedenle tüketiciler dikkatli olsunlar.

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'ŞİKAYET OLUŞTURUN' UYARISI

Şikayet portalları var. O ürünü yazıp genelde aratmak lazım. Yani ürünün tanıtımını yapan, satan firmanın kendi ürününün altındaki yorumlardan çıkıp, genel olarak internet arama motorlarında araştırmak lazım. Fakat buna rağmen tespit edemeyip aldatılan tüketici olursa lütfen Reklam Kurulu şikayet yazsın internet arama motoruna, internet üzerinden e-Devlet şifresiyle şikayetini oluştursun"

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