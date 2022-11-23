Alışveriş severler, birçok markanın fiyatlarında indirim yapacağı Black Friday gününün tarihini araştırmaya başladı. Black Friday indirimleri dünya çapında geçerli oluyor. Peki Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlayacak? Kasım ayı Black Friday (Muhteşem Cuma) indirimleri hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler...

BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günü başlıyor.

Bu yıl Black Friday indirimleri 25 Kasım Cuma gününde yapılacak.

Birçok marka, Black Friday gününden önce de indirim yapabiliyor.

Kara Cuma indirimleri 24 saat sürecek.

