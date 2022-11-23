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Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlayacak? Kasım ayı Black Friday (Muhteşem Cuma) indirimleri hangi güne denk geliyor?

23.11.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Black Friday indirimlerinin ne zaman başlayacağı, kasım ayının son günlerinin gelmesiyle araştırılmaya başlandı. Türkçe'de 'Kara Cuma' anlamına gelen, birçok markada indirimlerin yapıldığı Black Friday, 'Muhteşem Cuma', 'Şahane Cuma', 'Efsane Cuma' adlarıyla da anılıyor. Peki Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlayacak? Kasım ayı Black Friday (Muhteşem Cuma) indirimleri hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler...

Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlayacak? Kasım ayı Black Friday (Muhteşem Cuma) indirimleri hangi güne denk geliyor?

Alışveriş severler, birçok markanın fiyatlarında indirim yapacağı Black Friday gününün tarihini araştırmaya başladı. Black Friday indirimleri dünya çapında geçerli oluyor. Peki Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlayacak? Kasım ayı Black Friday (Muhteşem Cuma) indirimleri hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler...

BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günü başlıyor.

Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlayacak? Kasım ayı Black Friday (Muhteşem Cuma) indirimleri hangi güne denk geliyor?

Bu yıl Black Friday indirimleri 25 Kasım Cuma gününde yapılacak.

Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlayacak? Kasım ayı Black Friday (Muhteşem Cuma) indirimleri hangi güne denk geliyor?

Birçok marka, Black Friday gününden önce de indirim yapabiliyor.

Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlayacak? Kasım ayı Black Friday (Muhteşem Cuma) indirimleri hangi güne denk geliyor?

Kara Cuma indirimleri 24 saat sürecek.

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