Blockfi battı mı, iflas mı etti? En güvenilir yatırım alanlarından biri olarak bilinen Blockfi resmen battı!

Kripto para borsası Blockfi iflas başvurusu yaptığını duyurdu. Birçok kişi Blockfi iflas etmesinin ardından konuya ilişkin detayları öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli kripto para kredi kuruluşu BlockFi'ın açıklması ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BLOCKFI BATTI MI?

Blockfi, ABD New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

BLOCKFI İFLAS MI ETTİ?

Kripto para kredi verme merkezi Blockfi ve sekiz yan kuruluşu iflas etti.

BlockFi International'ın Bermuda Yüksek Mahkemesi'ne de iflas başvurusu yaptığı öğrenildi.

BLOCKFI NEDEN BATTI?

BlockFi'ın islaf etmesine ilişkin yapılan duyuruda firmanın elinde toplamda 256,9 milyon dolar bulunduğu, bunun tekrar yapılanma sürecindeki belli operasyonlara yeteceği ifade edildi.

Öte yandan, yapılan açıklamaya göre personel maaşları ve onlara sağlanan imkanlar kesintiye uğramadan sürecek.

BlockFİ bilindiği üzere, FTX'i 275 milyon dolar ile ikinci en büyük alıcısı olarak borsayı listeliyor.

