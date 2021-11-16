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Bloomberg HT faiz anketi sonuçlarını açıkladı! Merkez Bankasının faiz kararı bekleniyor

16.11.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından yapılan faiz anketine göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının perşembe günü yapılacak toplantısında faiz indirimlerine devam ederek politika faizini 100 baz puan indirmesi öngörülüyor. Öte yandan Reuters ve AA Finans anketinde de aynı sonuç çıkmıştı.

Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisi TCMB’nin perşembe günü yapılacak kasım toplantısında 100 baz puan indirimle faizini %15 seviyesine getireceği yönünde oldu.

FAİZ BEKLENTİSİ: 100 BAZ PUAN İNDİRİM

Yine ankete göre yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de %15 seviyesinde oluştu.

TCMB, geçen ay beklentilerin üzerinde indirim yaparak politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya çekmiş, açıklamasında “yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını” ifade etmişti. Kararın ardından Dolar/TL 9.48 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

REUTERS ANKETİ: 100 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ

Öte yandan Reuters anketine katılan 14 kurumun tahminleri haftalık repo faizinin sabit bırakılması ile 150 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan yüzde 15 olarak şekillenmiş durumda.

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Ankete göre Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) enflasyondaki yükselişe ve TL'deki sert değer kaybına rağmen gevşeme döngüsüne önümüzdeki haftaki toplantısında da devam etmesi ve politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15 olarak belirlemesi bekleniyor.

AA'NIN ANKETİ: YÜZDE 15'E ÇEKİLEBİLİR

AA Finans'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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indirinde dolar 15 olsun alan satan, batan cikan belli olsun

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