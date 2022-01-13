FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BM: "Küresel Ekonomik Büyüme Yavaşlayacak"

BM: "Küresel Ekonomik Büyüme Yavaşlayacak"

13.01.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM raporuna göre küresel ekonominin 2022 yılında yüzde 4 oranında büyümesi öngörülüyor. Bu oran, 2021’deki büyüme oranı olan yüzde 5,5'in altında. 2023’deki küresel ekonomik büyüme oranının da yüzde 3,5 olacağı tahmin ediliyor

BM: "Küresel Ekonomik Büyüme Yavaşlayacak"

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Perşembe günü yayınlanan rapora göre küresel ekonominin 2022 yılında yüzde 4 oranında büyümesi öngörülüyor. Bu oran, geçtiğimiz yılki büyüme oranı olan yüzde 5,5'in altında. Raporda yeni dalga Covid-19 enfeksiyonları, iş piyasasındaki zorluklar, tedarik zincirindeki baskılar ve artan enflasyon nedeniyle 2023 yılındaki küresel ekonomik büyüme oranının da yüzde 3,5 olacağı tahmin ediliyor.

"Dünya Ekonomik Durum ve Beklentiler 2022" başlıklı rapor, 2020 yılında yüzde 3,4 oranındaki daralmadan sonra 2021 yılındaki büyüme ivmesininin yıl sonuna doğru ağırlaşmaya başladığını kaydediyor. 2021 sonunda büyüme ivmesindeki yavaşlamanın Çin, Avrupa Birliği ve ABD gibi büyük ekonomileri de kapsadığı, bu yavaşlamada Corona yardım paketlerinin süresinin dolması ve tedarik zincirindeki aksaklıkların rol oynadığı belirtiliyor.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi'nin hazırladığı raporda halen devam eden pandemiye ek olarak "gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde ve gelişmekte olan bazı büyük ülkelerde yükselen enflasyonun oluşturduğu baskılar, ekonomik toparlanmayı engelleyecek ilave riskler oluşturuyor" ifadesi yer alıyor.

Raporda, "Küresel temel enflasyon 2021'de yüzde 5,2'ye yükseldi. Bu oran, son 10 yıllık oranın iki puandan fazla üzerinde" yazılı.

Rapor ayrıca Corona virüsü pandemisinin ortaya çıkmaya başlayan uzun vadeli sonuçlarından birinin ülkelerin kendi içinde ve ülkeler arasında eşitsizlik uçurumunun genişlemesi olduğu uyarısında bulunuyor.

Rapor, "Gelişmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğunda kişi başına düşen gayrisafi milli gelirin tamamen geri kazanılması mümkün olmayacak. Bu ülkelerin kazanımlarıyla pandeminin yaşanmamış olması durumunda elde etmiş olacakları kazanımlar arasındaki fark, 2023 yılının ilerleyen aylarına kadar sürecek. Buna karşın gelişmiş ekonomilerde kişi başına düşen gayri safi milli gelirin 2023 yılına kadar pandemi öncesi beklentiler seviyesinde iyileşme göstereceği öngörülüyor" ifadelerini içeriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el oto pazarının şampiyonları belli oldu... İşte en çok satılan markalarİkinci el oto pazarının şampiyonları belli oldu... İşte en çok satılan markalar
Koronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilirKoronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilir
Ekonomiye yönelik kritik yasa teklifi TBMM'deEkonomiye yönelik kritik yasa teklifi TBMM'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Kendini tutamadı! "Elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Mağaralarda saklanıyor! Türkiye'nin her yerinden talep var

Mağaralarda saklanıyor! Türkiye'nin her yerinden talep var

Yurt dışında görüp yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL

Yurt dışında görüp yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

İkinci el otomobil fiyatlarında ÖTV etkisi!

İkinci el otomobil fiyatlarında ÖTV etkisi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Emekli zamlarıyla ilgili önemli gelişme! Yüzde 25 ve 617 TL zam geliyor!

Emekli zamlarıyla ilgili önemli gelişme! Yüzde 25 ve 617 TL zam geliyor!

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yeni ekonomi paketi Meclis'te! Memur ve emekliye zam yolda

Yeni ekonomi paketi Meclis'te! Memur ve emekliye zam yolda

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

3 bin lira ek gelir! Son tarihe dikkat

3 bin lira ek gelir! Son tarihe dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.