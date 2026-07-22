FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bodrum'a 6 ayda 350 binden fazla turist geldi, temmuzda otellerde doluluk yüzde 90'a ulaştı

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, ilçeye yılın ilk 6 ayında hava ve deniz yoluyla 350 binden fazla yabancı turistin geldiğini belirterek, "Temmuz ayında otellerde yüzde 90 civarında doluluk var. Yabancı misafirlerimizde genelde konaklama süresi 7 gün, iç pazarda ise 5-8 gün arasında değişkenlik gösteriyor" dedi.

Bodrum'a 6 ayda 350 binden fazla turist geldi, temmuzda otellerde doluluk yüzde 90'a ulaştı

Ocak-haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık süreçte Muğla’nın dünyaca ünlü ilçesi Bodrum'a hava yoluyla 296 bin, deniz yoluyla ise 54 bin 200 olmak üzere toplam 350 binin üzerinde yabancı turist giriş yaptı.

Kentte hava sıcaklıklarının 40 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceye ulaşmasıyla birlikte tatilciler yarımadanın dört bir yanındaki plajlara akın etti. Kente gelen yabancı turistler, deniz ve güneşin yanı sıra ilçe merkezindeki çarşıda da hareketlilik oluşturdu. Alışveriş yapan, restoranda yemek yiyen ve sokakları gezen turistler, doğrudan çarşı esnafının ekonomisine katkı sağladı. Tarihi noktalara da ilgi gösteren tatilciler, Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ediyor. Saat 22.00'ye kadar hizmet veren kaleyi gündüz saatlerinin yanı sıra özellikle akşam serinliğinde gezmeyi tercih eden turistler, kentin zengin tarihini keşfediyor.

Mavi yolculuğun merkezlerinden biri olan ilçede tekne turları ve su sporları aktivitelerinde de yoğunluk yaşanıyor. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği günübirlik tekne turları ile koylar dolup taşarken, eğlence merkezlerinde hareketlilik devam ediyor. Turizmde 'yüksek sezon' olarak adlandırılan temmuz-ağustos dönemine girilmesiyle birlikte ilçedeki otellerin doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine ulaştığı bildirildi.

'İLK AYDA 350 BİNDEN FAZLA YABANCI TURİST GELDİ'

Ocak ve haziran döneminde Bodrum'a 350 binden fazla yabancı turist geldiğini ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Haziran ayı sonu itibarıyla Bodrum'a hava yoluyla 296 bin kişi kurvaziyerlerle 54 bin 200'ü olmak üzere 350 binden fazla yabancı turist geldi. Birinci olan pazar İngiltere daha sonra Rusya, Polonya, Almanya, Hollanda ve diğerleri olmak üzere sıralamak bu şekilde devam ediyor. Geçen yıla göre yabancı turist sayısı olarak yüzde 2,5-3 bandında bir düşüş oldu. Temmuz ve ağustos ayında da Bodrum geneli anlamında okulların kapanmasıyla da birlikte iç pazarda hareketlilik arttı. Temmuz ayında otellerde yüzde 90 civarında doluluk var. Tatil planı yapmak isteyenleri Bodrum'a davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'HER BÜTÇEYE UYGUN TATİL İMKANI VAR'

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belli dönemlerde oda ve otel bazında tatil fırsatları oluyor. Bu yıl mevsim nedeniyle havalar geç ısındı. Bundan dolayı ilk tespitlerimize göre ekim sonuna kadar misafirlerimizi ağırlayacağımızı ön görüyoruz ama önümüzdeki dönemlerde havanın durumuna göre belli olacak. Belki de sarı yaz döneminde kasıma kadar güzel geçebilir. Her bütçeye uygun tatil imkanı var. Temmuz ve ağustos ayları diğer aylara göre fiyat anlamında biraz yukarı da oluyor çünkü yüksek sezon. Fiyat aralıkları çok değişken. Konaklama sürelerimiz yabancı misafir ve Türk misafirlerimize göre farklılık gösteriyor. Yabancı misafirlerimizde genelde konaklama süresi 7 gün, iç pazarda ise 5-8 gün arasında değişkenlik gösteriyor."
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitcoin mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesinde! Bitcoin mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesinde!
Andırın'da Çığşar kirazında hasat başladıAndırın'da Çığşar kirazında hasat başladı

Anahtar Kelimeler:
Bodrum turist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.