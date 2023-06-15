Bodrum'da belgesiz faaliyette bulunan yatlarla ilgili uyarı yapıldı

Bodrum Limanı'nda demirli bir teknede düzenlenen toplantıda konuşan TYBA Derneği Başkanı Güneş Aysun, derneğin ana amacının ticari yatçılık sektörünü geliştirmek olduğunu söyledi.

Bodrum ve Göcek'te yat charter şov düzenlediklerini ifade eden Aysun, bununla Türkiye'deki ticari filoyu yabancı sektör temsilcilerine ve profesyonellerine tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Bu çalışmaları yaparken karşılarına belgesiz teknelerin veya acentelerin yaptığı faaliyetlerin çıktığını anlatan Aysun, "Özel bir tekne kiraladığınızda herhangi bir kaza anında pek çok risk alıyorsunuz. Bu sektörün içinde olduğumuz için her zaman dile getiriyoruz. Tekne mürettebatının yeterliliklerinde de farklılıklar olabiliyor. Tekne tatili yapmak pek çok adım gerektiriyor. Belgeli firmaların üzerinden çalışmak gerekiyor." dedi.

Aysun, müşterilerine sundukları tekneleri titizlikle incelediklerini ifade ederek, teknedeki mürettebata, yeterliliğine ve ekipmanına ve referansına baktıklarını anlattı.

Müşterinin memnun olmasının kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Aysun, "Mutlaka belgeli işini bilen profesyonel firmalardan tekne tatilinizi organize edin. Sosyal medyada yanıltıcı reklamlarda insanların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Size ne sunulduğunu mutlaka araştırmak gerekiyor. Tatili yapacak kişinin sorgulaması gerekiyor. Denizde tatil yapmak isteyenleri mutlaka kurumsal firmalarla çalışmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Bilgilendirme toplantısına katılan derneğin diğer yönetim kurulu üyeleri de konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. (AA)

