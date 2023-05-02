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Bodrum'da bu sene tatilin tadı kaçtı! 1 milyon TL'ye konaklama, 450 TL'ye lahmacun

02.05.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan fiyatlar tatil yapmanın maliyetini de artırdı. Bodrum'da geçen sene 200 TL'ye satılan bir lahmacunun fiyatı 450 TL'ye, kişi başı gecelik konaklama hizmeti ise 450 liradan başlayıp, konum ve konsepte göre 200 bin liraya kadar çıkıyor. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Yüksek sezonda 1 milyon liraya 5 gece konaklama yapılan yerler de var" dedi.

Bodrum'da bu sene tatilin tadı kaçtı! 1 milyon TL'ye konaklama, 450 TL'ye lahmacun

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar bu yaz tatili için fiyatları araştırmaya başladı. Bodrum'da geçen sene 200 TL'ye satılan bir lahmacunun fiyatı 450 TL'ye, kişi başı gecelik konaklama hizmeti ise 450 liradan başlayıp, konum ve konsepte göre 200 bin liraya kadar çıktığı belirtildi. Bodrum'a dış hatlardan son 100 günde 25 bin yolcunun geldiğini ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bu sayının ilerleyen haftalarda daha da artacağını aktardı. Bodrum'da otel fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu belirten Dengiz, "Yüksek sezonda 1 milyon liraya 5 gece konaklama yapılan yerler de var" dedi.

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450 TL'YE LAHMACUN, 200 BİN TL'YE TATİL

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yabancı turist hareketliliği başladı. Bodrum'a son 100 gün içerisinde 25 bin yabancı yolcu geldi. Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle turistler ağırlanıyor. Her bütçeye uygun konaklama hizmeti sağlayan Bodrum'da kişi başı konaklama hizmeti 450 liradan başlarken, konum ve konsepte göre 200 bin liraya kadar çıkıyor. Geçen sene 150 liradan başlayan ve 10 bin euroya çıkan özel plajların giriş ücreti bu yıl daha netlik kazanmazken, geçen yıl plajlarda lüks işletmelerde 200 TL olan bir lahmacun 450 TL'ye satılıyor.

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"SON 100 GÜNDE 25 BİN YABANCI GELDİ"

Bodrum'a dış hatlardan son 100 günde 25 bin yolcunun iniş yaptığını ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Gelecek haftalarda bu rakamın artacağını ümit ediyoruz. İlk etapta, İngiliz pazar ağırlıklı misafirlerimiz var. Sonra Rus pazarı geliyor. Rusya'dan uçuşlar gelecek hafta daha da artacak. Geçen seneye göre 100 günde ulaştığımız rakamlar yüzde 45 artış gösterdi. Bodrum- Milas Havalimanı'na inen yabancı misafirlerimiz Didim ve Milas gibi noktaları da ziyaret ediyor. Bodrum'da bazı oteller açılmadı. Birkaç hafta içinde oteller açılacaktır. Mayıs ayında doluluk yüzde 50 civarında olur, diye düşünüyoruz. Seçim nedeniyle herkes kendi bölgesinde oy kullanacağı için yerli misafir tatili öteleyecek. Bodrum çok özel bir yer. İç pazarda vazgeçilmez bir destinasyondur"dedi.

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"YÜKSEK SEZONDA 1 MİLYON TL'YE KONAKLAMA YAPILAN YERLER DE VAR"

Bodrum'da otel fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu belirten Dengiz, "Bodrum'un pahalı bir destinasyon olduğunu belirten kafa karışıklığını kaldırmamız gerekiyor. Günlük kişi başı 450 liraya da otel var. Yüksek sezonda 1 milyon liraya 5 gece konaklama yapılan yerler de var. Bu tarz yerler oteller içerisinde villa ve apart konsepti olarak hizmet veriyor. Burada 7 kişi de konaklayabiliyor. Bodrum pahalı fiyat algısını kaldırmamız gerekiyor. Fiyatlar isme, maliyete ve bölgeye göre değişkenlik gösteriyor. Bodrum'da plaj ücretleri daha netleşmedi. Bodrum sadece özel plaj işletmeleri ve lahmacundan ibaret değil. Bodrum'da her şey var. Bölgesel olarak fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Bodrum'da 20 liraya da lahmacun var, daha popüler olan başka bir bölgede bu fiyat 450 liraya çıkıyor. Lahmacunu 450 liraya satın alan bir kişi partilerden, eğlencelerden ve diğer birçok şeyden yararlanabiliyor" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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