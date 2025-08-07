FİNANS

Bodrum'da insan seli! Nüfus 200 binden 800 bine ulaştı, adım atacak yer kalmadı

Gözde turistik ilçelerimizden Bodrum'da adeta insan seli yaşanıyor. Yaklaşık 200 bin olan nüfusun 800 bine ulaştığı ilçede sahiller dolup taştı, plajlarda adım atacak yer kalmadı. Bodrum'da turizm işi ile uğraşan Zeynel Kılınç, "Sezon her ne kadar durgun başlamış olsa da devamında Bodrum özelinde çok ciddi bir yoğunluk oluştu. Ağustos ayında da beklentilerin üstünde bir yoğunluk var." dedi.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Bodrum'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler denize akın etti. İlçenin Kumbahçe, Bitez, Gündoğan, Ortakent, Yalıkavak ve Yalıçiftlik gibi sahil kesimlerinde yoğunluk dikkat çekti.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU!

7'den 70'e herkesin denize koştuğu Bodrum'da, Yalıçiftlik sahilinde ise bazı tatilciler dalgaları eğlenceye dönüştürdü. Denizin kıyıya vurduğu anları oyuna çeviren çocuklar ve gençler, renkli görüntüler oluşturdu.

Plajlardaki yoğunluk kadar trafikteki kalabalık da dikkat çekerken, ilçede zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Bodrum'un sahil şeridi boyunca yoğunluk gün boyu sürdü. Yetkililer, yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesini beklerken, vatandaşların özellikle serinlemek için girdikleri denizde dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

"BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BİR YOĞUNLUK VAR"

Bodrum'da turizm işi ile uğraşan Zeynel Kılınç, "Sezon her ne kadar durgun başlamış olsa da devamında Bodrum özelinde çok ciddi bir yoğunluk oluştu. Temmuz ayı Bodrum geneli tamamen dolu geçti. Ağustos ayında da beklentilerin üstünde bir yoğunluk var. Hem yerli hem de yabancı turistin çok rağbet ettiği bir bölge olduk. Temmuz ayında gurbetçi akını yoktu ama Ağustos ayında gurbetçi akını oldu, şu an bodrum tamamen dolu. Bizim de tesisimizde büyük bir yoğunluk var. İki aydır yüzde yüz dolu geçiyoruz. Dünyada ve Türkiye'de çok ciddi bir hava değişimi var. Bu sene Bodrum gerçekten çok sıcak. Tabi gelen misafirlerimizin bu sıcak havaya çok dikkat etmesi gerekiyor. Öğlen saatlerinde mümkün olduğunca güneşin altında kalmamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

