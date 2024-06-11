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"Bodrum pahalı' algısı var" dediler ama plajlara giriş ücreti, hamburger ve lahmacun fiyatları dudak uçuklattı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.06.2024 17:01
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Kurban Bayramı tatili yaklaşırken Bodrum'da da yaz sezonu açıldı. Bodrum bu yıl da yüksek fiyatlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Özel plajlara giriş ücretleri 500 TL'den başlıyor, 3 bin TL'ye kadar çıkıyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 100 ile 1000 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 450 ile 1000 TL arasında değişiyor.

"Bodrum pahalı' algısı var" dediler ama plajlara giriş ücreti, hamburger ve lahmacun fiyatları dudak uçuklattı!

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Bodrum’da yaz sezonun başlamasıyla özel plaj işletmeleri de kapılarını açtı. Yarımada genelinde belediye plajları halka ücretsiz hizmet verirken, özel plaj işletmelerinde ise giriş fiyatları 500 TL'den başlıyor, 3 bin TL'ye kadar çıkıyor. Arz-talep dengesine göre işletmeler tercih edilirken, işletmedeki loca fiyatları ise değişkenlik gösteriyor. Öte yandan, özel plaj işletmelerinde satılan 1 hamburgerin fiyatı 450 TL ile 1000 TL, lahmacunun fiyatı ise 100 TL ile 1000 TL arasında değişiyor.Bodrum'daki plaj işletmelerinde giriş fiyatlarının farklılık gösterdiğine dikkati çeken Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise 'Bodrum pahalı' algısının olduğunu söyledi.

"BODRUM'UN AŞIRI PAHALI OLARAK GÜNDEME GELMESİ ARZ-TALEP DENGESİYLE ALAKALI"

Şahin, "Bodrum, dünyanın ve Türkiye'nin göz bebeği bir yer. Çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Haliyle herkes Bodrum'a gelmek istiyor. Bu doğrulta plajlar da fiyat konusunda sürekli gündeme geliyor. Gündemde sürekli 'Bodrum pahalı' algısı var. Bodrum'da belediyenin halk plajları var ve buralar ücretsiz hizmet veriyor. Bunun yanı sıra üst segment dediğimiz plaj işletmeleri var. Bu işletmeler hizmete, konuma ve yerine göre farklılık gösteriyor. Özel plaj işletmelerine giriş ücreti 500 TL'den başlıyor ve bu fiyat 3 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bazı misafirlerimiz, 'Sadece orada ben olayım, parayla ilgili bir sıkıntım yok' diyor ve o plaj işletmelerini tercih ediyor. Bodrum'un aşırı pahalı olarak gündeme gelmesi bana göre arz-talep dengesiyle alakalı" dedi.

Şahin, şöyle devam etti.

"Bazı plaj işletmeleri direkt giriş ücreti olarak örneğin 3 bin TL alıyor ve 'Burada bulunmanın bedeli bu' diyor. Bazıları ise örneğin 2 bin TL harcama zorunluluğu koyarak giriş ücreti alıyor. Sadece giriş ücreti olan yerlerde içeride şezlong, şemsiye, soyunma, duş kabini gibi hizmetlerden faydalanılabiliyor. Misafir arzusuna göre işletmelerde iyi bir karides de yiyebilir, bir hamburger de yiyebilir. Hamburgerler rakamsal olarak gramajına göre farklılık gösteriyor. 180 gram da olabilir bir hamburger, 300 gram da. Genel olarak bir hamburgerin fiyatı 450 liradan başlıyor ve bu rakam 1000 liraya kadar çıkabiliyor. Bodrum'da lahmacun da 100 liradan başlıyor. 500, 750 ve 1000 liraya kadar lahmacun fiyatı mevcut. Bir aile Bodrum’da günlük 10 bin lira da harcayabilir, aynı şekilde hiç para da harcayamayabilir."

"BODRUM'DA KİŞİ BAŞI KONAKLAMA ÜCRETİ 1000 LİRADAN BAŞLIYOR, BU RAKAM 1000 EUROYA KADAR DA ÇIKABİLİYOR"

Plaj işletmelerindeki loca fiyatlarının değişkenlik gösterdiğini kaydeden Şahin, "Bir locada 2 kişi de kalabiliyor 10 kişi de kalabiliyor. Localarda içerisinde sınırsız su, soft içecekler, meyve ve kuru yemiş var. Bazı localarda hiçbir şey olmazken, bazılarında ise limit koyuyor ve mesela 10 bin lira verip o limit içerisinde yeme-içme hizmetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Bodrum bu çeşitliliği ve zenginliğiyle çok güzel olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Bayramda otellerin rezervasyona elverişli olduğuna dikkati çeken Şahin, "Türkiye’de vatandaşlarımız bayramda Bodrum'da tatil yapmayı çok seviyor. Otellerimiz, beachlerimiz bayrama hazır. Havalarda mevsim normallerinin üzerinde sıcak gidiyor. Şu an Bodrum'da kişi başı konaklama ücreti 1000 liradan başlıyor, bu rakam 1000 euroya kadar da çıkabiliyor." dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum plaj Lahmacun hamburger
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