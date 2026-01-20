BofA'dan Türkiye raporu! Enflasyon ve faiz için çarpıcı tahmin

Bank of America (BofA) Türkiye ekonomisine ilişkin 2025 ve 2026 yıllarına ait makroekonomik tahminlerini yayınladı. BofA'nın analizde büyüme, enflasyon, faiz, cari denge gibi tahminler yer aldı.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE KAÇ OLDU?

Dev banka Türkiye'nin 2025'te yüzde 3,7, 2026 yılında ise yüzde 4,3 büyüyeceğini öngördü. Raporda 2026 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 24 oldu.

FAİZ İÇİN BEKLENTİ YÜZDE 30

BofA'nın 2026 sonu faiz tahmini yüzde 30. Bankaya göre; bütçe açığının GSYH’ye oranının 2025’te -%2,9 ve 2026’da ise -%3,1 olması öngörülüyor. Cari açığın GSYH içindeki payının 2025’teki -%1,5 seviyesinden, 2026’da -%1,7’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.