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BofA Türkiye raporunu yayımladı! Merkez'in faiz indirimi kararı için kritik tahmin! Kasım ayında her şey değişebilir

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
26.09.2024 12:45
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Bank Of America (BofA), Türkiye raporunu yayımladı. ABD'li banka Türkiye'de makroekonomik dengesizliklerin yavaş da olsa iyileştiğini ve ekonomide keskin bir daralma yerine yumuşak iniş öngördü. Aynı zamanda BofA, Merkez'in ne zaman faiz indirimine gideceğini de tahmin etti.

BofA Türkiye raporunu yayımladı! Merkez'in faiz indirimi kararı için kritik tahmin! Kasım ayında her şey değişebilir

ABD’li Bank of America (BofA), Türkiye'de makroekonomik dengesizliklerin yavaş da olsa iyileştiğini belirterek Türkiye’de keskin bir daralma yerine hala yumuşak bir iniş görmeye devam ettiklerini açıkladı.

BofA, Türkiye’de enflasyonun eylülde yüzde 50 politika faizinin altına kalmasının muhtemel olduğunu, ancak hizmet enflasyonunun henüz yavaşlamadığını ifade etti. Banka, eylülde enflasyonun yüzde 48, bu yıl yüzde 42 ve gelecek yıl da yüzde 25 olmasını öngörüyor.

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FAİZ İNDİRİMİ İÇİN 2024'Ü İŞARET ETTİ

Banka, TCMB'nin ilk faiz indirimini aralık ayında 250 baz puan yapmasını beklerken, kasımda veriler beklenenden daha iyileşirse indirimin mümkün olduğunu ancak bunun 150-200 baz puan arasında olmasını beklediğini açıkladı.

Banka geçtiği notta, cari açık beklentisini bu yıl için yüzde 2'den yüzde 1,7'ye, gelecek yıl için de yüzde 3,4'ten yüzde 2,8'e revize etti.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB faiz
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