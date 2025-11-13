FİNANS

Boğaz'daki yalı satışa çıktı, fiyatı belli oldu! En iyi semtte 350 tane ev alınır

İstanbul Boğazı manzarasına sahip yalılar bazı dönemlerde satışa çıkarak gündem olabiliyor. Zenginlik göstergesi olan yalılardan biri internete satışa konuldu. Adı verilmeyen yalının bazı özellikler ise öğrenildi.

Boğaz'daki yalı satışa çıktı, fiyatı belli oldu! En iyi semtte 350 tane ev alınır
Ezgi Sivritepe

Eşsiz İstanbul Boğazı manzarasına sahip olan yalılardan biri satışa çıkıyor. Yalı fiyatları, dünyadaki lüks konutlar ile yarışıyor. Boğaz kıyısında 600 yalı var. Bunların 360 kadarı kültür varlığı ya da tescilli olarak kayıtlı bulunuyor.

2019’da İstanbul’un en pahalı yalısı 550 milyon TL’lik Tarihi Zeki Paşa Yalısı olmuştu. Her yıl ortalama 20-30 yalının el değiştirdiği hesaplanıyor.

Boğaz daki yalı satışa çıktı, fiyatı belli oldu! En iyi semtte 350 tane ev alınır 1

YALININ ADI BİLİNMİYOR

Kasım itibarıyla internette satılık olarak yer alan en pahalı yalının fiyatı 7 milyar TL (166 milyon dolar). Yeniköy’deki yalının adı bilinmiyor. Rıhtımı, havuzu, 19 odası olan yalı 63 yaşında. Sözcü'nün haberine göre, söz konusu yalıya ödenen para ile İstanbul’da iyi semtte 350 daire alınacağı hesaplandı.

Boğaz daki yalı satışa çıktı, fiyatı belli oldu! En iyi semtte 350 tane ev alınır 2

Geçen temmuzda İstepan Yalısı’nın 1 milyar TL’ye satışa çıkarıldığı gündeme geldi.

