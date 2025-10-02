Boğazın ünlü yalısı satılmıştı! İşte FETÖ firarisi Akın İpek'in köşkünün yeni sahibi

FETÖ'nün finans sorumlusu olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan FETÖ firarisi Akın İpek'e ait İstanbul Boğazı'ndaki Beyaz Köşk, 1 milyar 116 milyon TL bedelle satılmıştı. İlk açıklamada alıcı köşkün yeni sahibinin kim olduğu paylaşılmamıştı. Ancak o ismin kim olduğu öğrenildi.

TMSF tarafından KAP'a yapılan açıklamada Beyaz Köşk'ün satışına ilişkin "11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, 1259 ada, 132-133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL (Bir milyar yüz on altı milyon Türk Lirası) olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'muzun onayının ardından, tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacak olup, süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır" denilmişti.

Sözcü'de yer alan habere göre; alıcı hakkında resmi bir açıklama yapılmayan köşk ile ilgili yeni bir detaya ulaşıldı.

İŞTE KÖŞKÜN YENİ SAHİBİ

Buna göre; lüks köşkün yeni sahibinin son yıllarda tekstil alanında büyüyen BEKS Çorap ve İç Giyim ile denizcilik alanında hizmet veren İstanbul merkezli gemi yönetim ve armatörlük şirketi Beks Shipping'in sahibi Ali Bekmezci olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ikinci derece eski eser niteliğindeki "Beyaz Köşk"te 2 bodrum kat, zemin kat, 1 normal kat, çatı katı ve terası bulunuyor. Yapının 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanı bulunurken, 208 metrekare teras alanı yer alıyor.