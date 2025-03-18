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Bolivya'nın para birimi nedir? Bolivya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:17
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Bolivya Güney Amerika’da yer alan ülkelerden biri olarak resmi adı olan Bolivya Çokuluslu Devleti ile de tanınmaktadır. Bolivya, İspanya’nın sömürgesi durumundayken Yukarı Peru ismi ile bilinmekteydi. Amazon Yağmur Ormanları ile öne çıkan Bolivya, Simone Bolivar öncülüğünde gerçekleşen reformlarla bağımsızlığını ilan etmiştir. Peki, Bolivya hakkında merak edilen konulardan biri olarak, Bolivya'nın para birimi nedir?

Bolivya'nın para birimi nedir? Bolivya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Bolivya Güney Amerika’nın merkezinde bulunur. Orta And Dağları’ndan Amazon’a kadar devam eden bir bölgeye sahip olan Bolivya’nın yüzölçümü 1.098,581 kilometrekare olarak hesaplanmıştır. Bolivya, yüzölçümü sayesinde dünyanın en büyük 28'inci ülkesi olarak öne çıkar. Öte yandan ülke, Güney Amerika’nın 5'inci büyük ülkesi olarak kabul edilmektedir. Güney Amerika’nın merkezi olarak sayılan Bolivya ülkesinin başkenti Sucre şehridir. Ama ülke idari olarak La Paz şehrinden yönetilir. Bolivya hakkında sık sık araştırılan konulardan biri de hangi para birimini kullandığıdır.

Bolivya'nın para birimi nedir?

Bolivya'nın resmi para birimi Bolivya bolivyanosu olarak adlandırılmaktadır. Para biriminin uluslararası piyasalardaki kodu BOB şeklinde sembolü ise Bs. olarak kullanılmaktadır. Boliviano resmi para birimi ülkenin merkez bankası Banco Central de Bolivia tarafından üretilir ve yönetilir. Bolivya bolivyanosu diğer para birimlerinde olduğu gibi hem madeni para hem de banknot şeklinde dağıtılır.

1 adet boliviano, centavos adı verilen 100 bölümden meydana gelir. Boliviano madeni paraları 10, 20 ve 50 centavos şeklinde dolaşımdadır. Bununla beraber 1, 2 ve 5 bolivianos değerinde sayılan daha büyük madeni paralar da kullanılır. Banknotlar 10, 20, 50, 100 ve 200 Bolivyanos şeklinde dolaşımdadır. Bolivya tarihinde gerçekleşen ekonomik süreçler resmi para biriminin değerinde çeşitli dalgalanmalar yaşanmasına neden olmuştur.

Bolivya sahip olduğu doğal kaynaklar açısından oldukça zengindir. Ama ülke sahip olduğu kaynakları çıkarıp işleyebilecek bir yapıya sahip değildir. Bununla beraber Bolivya ihracatının büyük bir bölümünü doğalgaz oluşturmaktadır.

Bolivya sahip olduğu lityum rezervleri ile dünyanın en önemli ülkeleri arasında bulunsa da ülke, kişi başına düşen milli gelir açısından Güney Amerika bölgesinin en alt sırasında yer alır. Bolivya'nın ihracat ürünleri arasında pirinç, patates, mısır, soya fasulyesi, tahıl, pamuk ve kahvenin önemli bir yeri vardır.

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya para
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