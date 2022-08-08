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Bollinger bantları nedir? Bollinger bandı nasıl yorumlanır?

07.08.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiyatların düşüş veya yükseliş durumuna dair göstergeler içeren Bollinger bantları; alt, üst ve orta bant olmak üzere üçe ayrılmaktadır. John Bollinger tarafından 1980’de geliştirilen bu bantlar; standart sapma ile ilişkili olup, bu indikatör sayesinde hesaplanmaktadır. Bollinger bandı ne demek, nasıl kullanılır?

Bollinger bantları nedir? Bollinger bandı nasıl yorumlanır?

İçindekiler

  • Bollinger Bantları Nedir?
  • Bollinger Bantları Nasıl Yorumlanır?
  • Bollinger Bantları Ne İşe Yarar?
  • Bollinger Bandı Daralınca Ne Olur?
  • Bollinger Bandı Hangi İndikatör İle Kullanılır?

Standart sapma ile ilişkili olan Bollinger bantları, ilk kez 1980 yılında John Bollinger tarafından geliştirilmiştir. Bu bantların daralması ya da genişlemesi ile fiyatlara yönelik fikir edinilmektedir. Fiyatların alt banda yaklaşması düşüşe, üst banda yaklaşması ise yükselişe işaret etmektedir.

Bollinger Bantları Nedir?

John Bollinger tarafında 1980 senesinde geliştirilen Bollinger bantları ne demek? Bu volatilite bandı, hareketli ortalamaların üstüne y da altına yerleştirilen ve teknik analiz kapsamında sıkça kullanılan bir araçtır. Volatilite ise standart sapmaya bağlı olan bir değişken olarak açıklanabilmektedir. Dolayısıyla volatilite üzerindeki düşüş ya da yükselişler de standart sapmayı etkileyen hususlardandır.

Bollinger Bantları Nasıl Yorumlanır?

1980 yılından beri kullanılan Bollinger bandı neyi gösterir? Standart sapmayı etkileyen ve bir volatilite bandı olan bu araç, mevcut durumdaki yükseliş ya da düşüşlere göre bazı hususları işaret etmektedir. Dolayısıyla Bollinger bantlarının daralması ya da genişlemesi söz konusu olmaktadır.

Bollinger bantlarının genişlemesi, volatilitenin yükseldiğini göstermektedir. Bunun tam aksine volatilitenin azalması ise Bollinger bantlarının daralması ile ilişkilidir. 2011 senesinde bu volatilite bantları, 1980 senesinde bu aracı geliştiren John Bollinger adına patentlenmiştir. Bu bantlar, fiyatların göreceli olarak yüksek veya düşük olmasına dair fikir vermektedir. Ayrıca bu volatilite bantlarının geliştiricisi olan Bollinger; standart sapmayı etkileyen bantların, fiyat hareketlerinin %88-89'una ihtiva ettiğini belirtmiştir.

Bollinger Bantları Ne İşe Yarar?

Teknik analiz esnasında sıkça kullanılan Bollinger bantları, fiyatlar üzerindeki düşüş ve yükselişe dair fikir vermesi bakımından önemli bir araçtır. Ayrıca bu volatilite bantlarının fiyat hareketleri ile neredeyse tam anlamıyla ilişki içerisinde olduğu söylenebilmektedir. Dolaysıyla Bollinger bantlarının dışına çıkan fiyat hareketleri, mevcut süreçte olağan dışı hareketlerin meydana geldiğine işaret etmektedir.

Fiyatların üst banda yakın olması, teknik açıdan fiyatların göreceli olarak yükseldiğini göstermektedir. Bunun tam tersi olarak fiyatların alt banda yaklaşması ise fiyatların göreceli olarak düştüğünün sinyallerini vermektedir. Üst banda yaklaşan ve göreceli olarak yüksek seyreden fiyatlar, her zaman alış veya satış habercisi olarak algılanmamalıdır.

Bollinger Bandı Daralınca Ne Olur?

Fiyatların üst banda yaklaşması, yine fiyatlar kapsamındaki yükselişi simgelemektedir. Bu durumda Bollinger bantlarında teknik olarak genişleme mevcuttur. Volatilite bantlarının daralması ise fiyatların alt banda yaklaştığını göstermektedir. Dolayısıyla Bollinger bandının daralması durumunda fiyatlar alt banda yaklaşmakta ve fiyatlarda düşüş olduğu algılanmaktadır. Yine bu durumda volatilitenin düştüğü görülmektedir. Yatırımcılar için ise fiyatlar üzerindeki bu düşüş, piyasada işlem yapılacak ideal süreç olarak algılanmaktadır.

Bollinger Bandı Hangi İndikatör İle Kullanılır?

Volatilite ile ilişkili olan Bollinger bantları, kendi içerisinde 3 ayrı banda ayrılmaktadır. Dolayısıyla bu 3 ayrı Bollinger bandı ile hesaplama yapılmaktadır. Üst, orta ve alt bant olarak üçe ayrılan Bollinger bantları; standart sapmayı doğrudan etkilemektedir. Orta bandın, bir varlığın 20 gün içerisindeki basit hareketli ortalamasını gösterdiği söylenebilmektedir. Alt ve üst bantların çizilmesinde ise yine 20 günlük standart sapmalar kullanılmaktadır. Bu bağlamda Bollinger bantlarının hesaplama formülleri aşağıdaki gibidir;

  • Alt Bant: 20 günlük basit hareketli ortalama - (20 günlük standart sapma X2)

  • Üst Bant: 20 günlük basit hareketli ortalama + (20 günlük standart sapma X2)

  • Orta Bant: 20 günlük basit hareketli ortalama değeri
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