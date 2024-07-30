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Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma: İstanbul istikameti yarından itibaren trafiğe kapatılacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.07.2024 15:12
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Bolu Dağı Tüneli'nde yarından itibaren başlayan çalışmalar nedeniyle İstanbul istikameti 50 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Çalışmalar 19 Eylül saat 17.00'ye kadar sürecek. Otoyolun Ankara istikameti trafiğe hizmet vermeye devam edecek.

Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma: İstanbul istikameti yarından itibaren trafiğe kapatılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişinin, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde yarından itibaren kapatılacağını bildirdi.

KGM'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının, çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacağına işaret edilen açıklamada, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle güzergahın, İstanbul yönünde yarın saat 08.00'den 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu süre boyunca söz konusu kesimde İstanbul istikametindeki trafik D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun Ankara istikameti trafiğe hizmet vermeye devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Bolu İstanbul tünel
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