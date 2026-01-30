FİNANS

Bölünmüş yol uzunluğu artıyor! Bakan Uraloğlu: ‘Dünya’nın dörtte üçü kadar’

Ezgi Sivritepe

30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımı ile gerçekleşti. Bakan Uraloğlu, tören öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı, bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Lansman öncesi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TRT Haber’e konuştu.

Bölünmüş yol uzunluğu artıyor! Bakan Uraloğlu: 'Dünya'nın dörtte üçü kadar'

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR!

Uraloğlu, stratejik anlamda ulaşım alanında daha iyi bir seviyeye gelmek için çalışmalara devam edildiğini belirterek, “Vatandaşımızın güvenle seyahat edebilme imkanını ortaya koymak için ulaşımın bütün modlarında çalışmaya devam ettik” sözlerini kullandı.

Bölünmüş yolda 30 bininci kilometreye ulaşıldığını ifade eden Uraloğlu, “Dünyanın dörtte üçü kadar bölünmüş yol yaptık. Türkiye'yi doğu-batı ekseninde 17 defa gidip gelen bir bölünmüş yol olduğunu düşünelim. İstanbul'dan Londra'ya kadar yanlış hatırlamıyorsam 10 defa bölünmüş yol yapmış kadar bölünmüş yol yaptık” dedi.

Bölünmüş yol uzunluğu artıyor! Bakan Uraloğlu: 'Dünya'nın dörtte üçü kadar'

“YÜZDE 81 AZALTTIK”

Güvenlik ve süre açısında bölünmüş yolun faydaları ile ilgili Uraloğlu, şunları söyledi:
“68 bin 500 km yaklaşık uluslar ve uluslararası yol ağımız var. Karayollarının sorumluluğunda 30.000 km bunun %44'ü, trafiğin ise %83'ü bu 30 bin kilometrelik bölünmüş yolda geçiyor. Yani esasında trafiğimizin neredeyse tamamına yakınını bölünmüş yollarda geçirmiş oluyoruz.

Bölünmüş yol uzunluğu artıyor! Bakan Uraloğlu: 'Dünya'nın dörtte üçü kadar'

GÜVENLİ VE KONFROLU

Biz öncelikle bu bölünmüş yolları yaparak birçok avantajı var. Bunları da konuşuruz ama en önemli avantajı bir kere güvenli, konforlu şekilde seyahat etme, kafa kafaya çarpışma riskini tamamen ortadan kaldırdık ve uluslararası ulaştırma otoritelerinin kabul ettiği 100 milyon taşıt kilometredeki ölü sayısını %81 azalttık. Yani aşağı yukarı dörtte bir kadar biz azaltmış olduk onu ve Avrupa kriterlerinin altına düşürmüş olduk. Öncelikle bunu sağladı. Bütün ülkemizdeki 77 ilimizi biz bölünmüş yollarla birbirine bağladık. 81 ilimizde diyelim. Çünkü o ilin bir hemen komisyona belki bölünmüş yolla bağlamadık ama içinde birçok bölünmüş yol yaptık. Bölünmüş yol yapmadığımız hiçbir il yok. Dolayısıyla öncelikle trafik güvenliğini sağladık. Elbette zamandan ve akaryakıttan çok ciddi bir tasarruf sağladık ki yılda 303 milyar lira. Geçen sene karayollarına yaptığımız yatırım bir yılda yaptığımız 250 milyar ki yüksek bir rakam. Bakın geriye dönen rakam onun üzerinde”

Bölünmüş yol uzunluğu artıyor! Bakan Uraloğlu: 'Dünya'nın dörtte üçü kadar'

AKILLI YOLLAR YAPILIYOR

Karbon emisyon salınımdan tasarruf edildiğini kaydeden Uraloğlu, bölünmüş yolları akıllandıracaklarını ifade ederek, “Hastal'la havalimanı arasındaki yolu 30 metrekarelik bir pilot uygulama yapıyoruz. Yolda sensörler var. Araç algılamaları var ve gelen bir ambulansı, gelen bir itfaiyeyi algılayıp ona yol verme uyarısı yapan veya işte yolda bir kaza var veya yol kaygan. Bunu sürücüye ileteceğimiz sistemleri kuruyoruz. Ya dolayısıyla güvenlik bizim için kıymetli ama bunun haricinde milyonlarca insanımızı istihdam ediyoruz burada” şeklinde konuştu.

MÜTEAHİTTE DÜNYA İKİNCİSİYİZ

Türkiye’nin en çok müteahhit bulunduran dünyanın ikinci ülkesi olduğunu aktaran Uraloğlu, şu sözleri kullandı:
“Bu bölünmüş yollarda biz bu müteahitleri yetiştirdik. Bakın sadece geçen yıl 21 milyar dolarlık dünyada iş yaptı bizim müteahitlerimiz. Bunun birçoğu da ulaştırma alanındadır. Bu da ülkemizin değeridir. Ülkemizin yetiştirdiği mühendislerin, ülkemizin yetiştirdiği insanların yaptığı işlerdir”

