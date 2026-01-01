FİNANS

'Bomba kısım' çifte zammı açıkladı! Uzman isim '2026 daha karmaşık daha pahalı'

2026 zamlarla beraber geldi. Tüm kalemlerde fiyat artışı yaşanırken SGK ödemelerinde de ücretler değişti. Buna göre, Bağ-Kur ihyaları, borçlanmalar ve primlere zam geldi. 2026 yılındaki zamların diğer yıllardaki zamlardan farklı olmasının nedeni ise prim oranlarında da artış olması. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Sosyal Güvenlik Kuru­mu’nun (SGK) yayımladığı 2026 yılına ait prim ve borçlanma tabloların sadece asgari ücrete göre zamlandı. Diğer yıllardan farklı olarak prim oranlarında da ayrıca artışlar oldu. Böylece, 2026'da borçlanma, Bağ-Kur ihyaları, GSS ödemeleri daha yüksek kalemden ücretlendirilecek.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki yazısında prim ve borçlanmalardaki ücret artışlarını değerlendirdi. Erdursun, asgari ücretin brüt 33.030 TL; net olarak ise 28.075 TL olduğunu hatırlattı.

TÜM KALEMLERE ZAM

Asgari ücrete yapılan artış ile beraber primler, borçlanmalar, Bağ-Kur ihyaları, prime esas üst sınırlar da arttı. Erdursun, SGK primine esas aylık üst sınırının 297 bin 270 TL olduğunu ve günlük üst sınırının 9 bin 909 TL olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Yüksek gelirli çalışanlar için artık çok daha yüksek prim, ama ileride daha yüksek emekli ay­lığı ihtimali. İşveren açısından ise maliyetin da­ha fazla artması anlamına geliyor"

İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Erdursun, asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyetinin 41 bin 535 TL olduğunu söyleyip, 2 puan teşvikle 40.214 TL; 5 puan teşvikle 39.223 TL olduğunu kaydetti.
GSS'DE ARTIŞ ORANI

GSS'de artış oranının yüzde 154 olduğunu belirten Erdursun, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Asgari ücretin brüt tutarının %3’ü olan GSS primi 1 Aralıkta Brüt tutarının %6’sı ve 1 Ocak 2026’da %27 asgari ücret artışı ile 1.981 TL’ye yükseldi.
GSS’de Artış Oranı %154 oldu! Genel Sağlık Sigortası primi 1.981 TL"
'BOMBA KISIM'

'Bomba kısım' diyerek borçlanmalardaki zamma dikkaet çeken Erdursun, tablonun çok sert olduğunu bir kez daha hatırlattı. Doğum ve yurt dışı borçlanmalarında oran değişmezken sadece asgari ücret zammı yansıtıldı. Ancak, diğer tüm borçlanmalarda oranlar değişti böylece 2026'da çifte zam gelmiş oldu.
Erdursun, bu durumu şu sözlerle açıkladı:

"Askerlik, Kısmi Süre, Doktora süreleri gibi borçlanmalar %78.5 Zamlandı!
İşte asıl kırılma burada.
-Eski oran: %32
-Yeni oran: %45
Aynı süre için daha yüksek asgari ücret daha yüksek oran çifte zam yapılmış oldu"
Bağ-Kur ihyasında da aynı durum yaşandığını söyleyen Erdursun, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"2026 yılı sosyal güvenlik açısından:
-Daha pahalı
-Daha karmaşık
-Daha dikkat isteyen bir yıl.
Bu yıl borçlanma yapacak olanların iki kere düşünmesi, prim ödeyenlerin statüsünü iyi bilmesi gerekiyor"

Anahtar Kelimeler:
askerlik borçlanması doğum borçlanması Özgür Erdursun asgari ücret 2026
