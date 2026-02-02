FİNANS

Borç yapılandıracaklar dikkat: Borca göre taksit tutarları belli oldu!

Finansal İstikrar Komitesi'nin planladığı düzenlemeler hayata geçirildi. Buna göre, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borç yapılandırmaları için süreç başladı. Buna göre, bankalar yüzde 3,11 oranında faiz oranıyla 48 aya kadar vadeyle borç yapılandırması yapacak.

Borç yapılandıracaklar dikkat: Borca göre taksit tutarları belli oldu!
Ezgi Sivritepe

Milyonlarca kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kullanan kişileri ilgilendiren kredi yapılandırması açıklandı. Kredi kartı borcunun dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödenmemiş olması gerekiyor. Başka bir deyişle kredi kartının asgarisini ödeyen ya da hiç ödeme yapamayan kişiler yapılandırmadan yararlanacak.

İhtiyaç kredisinde ise 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi ödemesi bulunanlar yapılandırmadan yararlanacak. Buna da örnek vermek gerekirse aylık ödemesi 20 bin lira olan ihtiyaç kredisinin taksiti bir ay içinde ödenmemişse yapılandırmadan yararlandırılacak.

Borç yapılandıracaklar dikkat: Borca göre taksit tutarları belli oldu! 1

YAPILANDIRMA DETAYLARI

Yapılandırma için yüzde 3,11 oranında faiz uygulanacak ve diğer vergiler olan BSMV, KKDF dahil edilecek. Yapılandırmaya 3 ay içinde başvurulacak ve 48 ay vadeyle sınırlı olacak.
Borç yapılandıracaklar dikkat: Borca göre taksit tutarları belli oldu! 2

Kredi kartı yeniden yapılandırma borcunun yüzde ellisi ödeninceye kadar ilgili bankaca, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılmaması şartı getirildi.
Borç yapılandıracaklar dikkat: Borca göre taksit tutarları belli oldu! 3

Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, yapılandırma tutarının kart limitini aşan kısmı limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.
Borç yapılandıracaklar dikkat: Borca göre taksit tutarları belli oldu! 4

AYLIK ÖDEME MİKTARLARI HESAPLANDI!

50 bin liralık kredi ya da kredi kartı borcu olan birisi 12 ay vadede yüzde 3,11 faiz oranıyla yapılandırma yaptığında aylık ödemesi 5 bin 340 lira, 100 bin lira için aynı şartlar altında 10 bin 681 lira, 500 bin lira için 53 bin 409 lira, 1 milyon lira için 47 bin 520 lira ödeme çıkıyor.

Borç yapılandıracaklar dikkat: Borca göre taksit tutarları belli oldu! 5
Kaynak: NTV

