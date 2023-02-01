BORÇ YAPILANDIRMA ne zaman başlayacak, hangi borçlar yapılandırılacak? 2023 vergi, SGK, trafik cezası olanlar DİKKAT: Meclis'te kabul edildi!

Borç yapılandırma ile ilgili son dakika gelişmeleri SGK, GSS, trafik cezası ve vergi affından faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi. Teklifle, kamu alacakları yapılandırılırken, cezalar da siliniyor. Birçok kişi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın açıklaması sonrası arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, borç yapılandırma ne zaman başlayacak? Borç yapılandırma ile hangi borçlar yapılandırılacak? İşte detaylar...

BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Borç yapılandırma ile ilgili açıklamada bulunan Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş konuya dair önemli detayları paylaştı.

Borç yapılandırma için 30 Nisan 202 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunulabilecek.

Elitaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek."

BORÇ YAPILANDIRMA İLE HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Borç yapılandırma paketi ile ilgili teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bu vatandaşların kamuya olan borçlarının yapılandırılması anlamına geliyor. 31 Aralık 2022 öncesine ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar, motorlu taşıt vergileri, beyannameye konu olan alacaklar, bütün idari para cezaları içine almaktadır. Bunlar dışında meslek odalarına olan borçların da yapılandırılacağı ifade edildi.

BORÇ YAPILANDIRMADAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Borç yapılandırmadan kimlerin yararlanamayacağı da belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte belgeleri düzenleyenler, yapılandırma kapsamı dışında”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI! İŞTE BORÇ YAPILANDIRMA İLE YAPILANDIRILACAK BORÇLAR...

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair yaptığı açıklamada "Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz” ifadelerine yer vermişti.



