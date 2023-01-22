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Borç yapılandırma paketi ne zaman açıklanacak, kaç taksit olacak, kapsam dahilinde olan borçlar neler? Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

22.01.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketi için gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Hükümet 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borcu ve SGK borçlarının yapılandırılması için atılımda bulundu. Vergi, sigorta primi, idari para cezaları, trafik cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dahil edilecek. Peki, Borç yapılandırma paketi ne zaman açıklanacak, kaç taksit olacak? Borç yapılandırma paketi kapsamında olan borçlar neler?

Borç yapılandırma paketi ne zaman açıklanacak, kaç taksit olacak, kapsam dahilinde olan borçlar neler? Gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Borç yapılandırma paketi ile ilgili son dakika açıklaması yarın (23 Ocak 2023 Pazartesi günü) gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Verginin yanı sıra sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları, trafik cezaları gibi borçlar bahsi geçen borç yapılandırma paketine dahil edilecek ve Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı tanınacak. Peki, Borç yapılandırma paketi ne zaman açıklanacak, kaç taksit olacak? İşte kapsam dahilinde olan borçlara ilişkin detaylar...

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BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Borç yapılandırma paketi ile ilgili detaylar 23 Ocak 2023 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi ile 31 Aralık 2022 tarihine dek oluşan borçların hepsinin yapılandırılması bekleniyor.

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BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ KAÇ TAKSİT OLACAK?

Borç yapılandırma paketinde SGK tarafından takip edilen sigorta primlerinin yanı sıra, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı ve stok affı gibi düzenlemelerin bulunması bekleniyor.

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi ile daha uzun vadeli taksit seçenekleri sunulması bekleniyor. Bilimdiğüi üzere vergi borçlarını yapılandırmada daha önce 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkânı sunulmuş ve bahsi geçen ödemeler 2 ayda bir yapılmıştı.

Borç yapılandırma paketinde taksit sayısının 18'i geçmesi bekleniyor.

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20 ay taksit imkanı sunulması halinde borç 40 ayda ödenebilecek. 24 ay taksit imkanı sunulursa 48 ay yani 4 sene gibi bir süreçte ödeme gerçekleştirilebilecek.

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Borç yapılandırma paketi ile anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında hatrı sayılır miktarda silinme gerçekleşmesi bekleniyor. Peşin ödeme yapıldığı takdirde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı söz konusu olabilecek.

Borç yapılandırma paketi ile ilgili detaylar yarın netlik kazanacak.

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BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİNDE KAPSAM DAHİLİNDE OLAN BORÇLAR NELERDİR?

Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar borç yapılandırma paketinin kapsamında olacak.

Öte yandan firmalara matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

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Aynı zamanda belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları da Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketinin kapsam dahilinde olacak.

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BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Borç yapılandırma paketinin en geç şubat ortasında yasalaşması ön görülüyor.

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BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ İLE HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Borç yapılandırma paketinin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları; henüz kesinleşmemiş ya da dava sürecinde olan cezaları kapsaması bekleniyor.

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Cumhuriyet tarihin en büyük borç yapılandırma paketinin kapsamı dahilinde olması beklenen diğer borçlar şu şekilde:

Nüfus cezaları,

Trafik cezaları,

Askerlik cezaları,

Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri,

Motorlu taşıt vergileri,

Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları,

Gümrük cezaları.

Bahsi geçen paketin sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması da bekleniyor.

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