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BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ ne zaman başlıyor, kapsamı nedir? 2023 borç yapılandırma paketi hangi borçları kapsıyor?

23.01.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borç yapılandırma paketi ile ilgili son dakika açıklaması bugün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi, idari para cezaları, trafik cezaları ve EYT'li Bağ-Kur'luların prim borcu yapılandırılacak. Peki, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan borç yapılandırma paketi ne zaman başlıyor, kapsamı nedir? 2023 borç yapılandırma paketi hangi borçları kapsıyor? İşte detaylar...

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ ne zaman başlıyor, kapsamı nedir? 2023 borç yapılandırma paketi hangi borçları kapsıyor?

Borç yapılandırma paketi ile ilgili son dakika açıklaması bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Verginin yanı sıra sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları, trafik cezaları gibi borçlar bahsi geçen borç yapılandırma paketine dahil edilecek ve firmalara matrah artırımı, kasa ve stok affı tanınacak. Borç yapılandırma paketi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında borç yapılandırma paketi ne zaman başlıyor, hangi borçları kapsıyor?"soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

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BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ BELLİ OLDU

Borç yapılandırma paketi ile ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi ile 31 Aralık 2022 tarihine dek oluşan borçların hepsinin yapılandırılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin;

"Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz.

Yüksek öğretim kredi borçlarının artışına son verdik. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.

Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine olan 21 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir." sözlerine yer verdi.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ KAÇ TAKSİT OLACAK?

Borç yapılandırma paketinde SGK tarafından takip edilen sigorta primlerinin yanı sıra, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı ve stok affı gibi düzenlemelerin bulunması bekleniyor.

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi ile daha uzun vadeli taksit seçenekleri sunulması bekleniyor. Bilimdiğüi üzere vergi borçlarını yapılandırmada daha önce 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkânı sunulmuş ve bahsi geçen ödemeler 2 ayda bir yapılmıştı.

Borç yapılandırma paketinde taksit sayısının 18'i geçmesi bekleniyor.

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20 ay taksit imkanı sunulması halinde borç 40 ayda ödenebilecek. 24 ay taksit imkanı sunulursa 48 ay yani 4 sene gibi bir süreçte ödeme gerçekleştirilebilecek.

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Borç yapılandırma paketi ile anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında hatrı sayılır miktarda silinme gerçekleşmesi bekleniyor. Peşin ödeme yapıldığı takdirde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı söz konusu olabilecek.

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BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİNDE KAPSAM DAHİLİNDE OLAN BORÇLAR NELERDİR?

Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar borç yapılandırma paketinin kapsamında olacak.

Öte yandan firmalara matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

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Aynı zamanda belediyelere olan borçlar, su ve öğrenim kredisi borçları da Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketinin kapsam dahilinde olacak.

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BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Borç yapılandırma paketinin en geç şubat ortasında yasalaşması ön görülüyor.

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BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ İLE HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Borç yapılandırma paketinin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları; henüz kesinleşmemiş ya da dava sürecinde olan cezaları kapsayacak.

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Cumhuriyet tarihin en büyük borç yapılandırma paketinin kapsamı dahilinde olması beklenen diğer borçlar şu şekilde:

Nüfus cezaları,

Trafik cezaları,

Askerlik cezaları,

Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri,

Motorlu taşıt vergileri,

Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları,

Gümrük cezaları.

Bahsi geçen paketin sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması da bekleniyor.

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