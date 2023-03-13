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Borç yapılandırma paketi yürürlüğe girdi, başvuru ve ilk taksit ödeme tarihi netleşti! Vergiler, trafik cezaları, ehliyet affı ve belediyelere olan borçlar...

13.03.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geniş kapsamlı borç yapılandırma paketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren yasayla vergiler, trafik cezaları, ehliyet affı ve belediyelere olan tüm borçlara yapılandırma fırsatı geliyor. Peki, hangi borçlar silinecek? İşte tüm detaylar...

Borç yapılandırma paketi yürürlüğe girdi, başvuru ve ilk taksit ödeme tarihi netleşti! Vergiler, trafik cezaları, ehliyet affı ve belediyelere olan borçlar...

Kamu alacaklarına yönelik geniş kapsamlı borç yapılandırma paketi TBMM'den geçti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılandırmanın en önemli maddesi 2 bin TL'nin altındaki borçlar. Düzenlemeye göre vergi dairelerine olan 2 bin TL'nin altındaki borçlar silinecek. Belediyelere olan ilan, emlak ve reklam vergileri yine yapılandırma kapsamında değerlendirilecek.

YÜZDE 25 ORANINDA İNDİRİM

ATV Haber'de yer alan habere göre; yapılandırılan borç idari para cezasıysa asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.

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10 BİNE YAKIN EHLİYET İADE EDİLECEK

Sürücülerin; alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki durumlardan kaynaklanan ceza puanları silinecek. Geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak.

HARÇ TALEP EDİLMEYECEK

Esnafın tescil, tacil, sicil işlemlerinden Ağustos ayına kadar harç talep edilmeyecek. Çalışanlarına maddi yardımda bulunan iş verenler 50 bin TL'ye kadar olan kısım için gelir vergisinden muaf tutulacak.

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Deprem bölgelerinde Temmuz ayı sonuna kadar veraset ve intikal vergisi alınmayacak.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Kişiler gelir idaresinin sitesi olan gib.gov.tr'ye e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekleri gibi yine ilgili kurumlara şahsen giderek yazılı olarak müracatlarını da yapabilecekler.

48 TAKSİT İMKANI

Yapılandırmaya göre 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitle ödenebilecek.

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BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Başvurular 31 Mayıs'ta, ilk taksitlerin ödemesi ise 30 Haziran'da başlayacak.

PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM

Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.

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resmi gazete borç Yapılandırma

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