Borç yapılandırma paketi yürürlüğe girdi, başvuru ve ilk taksit ödeme tarihi netleşti! Vergiler, trafik cezaları, ehliyet affı ve belediyelere olan borçlar...

Kamu alacaklarına yönelik geniş kapsamlı borç yapılandırma paketi TBMM'den geçti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılandırmanın en önemli maddesi 2 bin TL'nin altındaki borçlar. Düzenlemeye göre vergi dairelerine olan 2 bin TL'nin altındaki borçlar silinecek. Belediyelere olan ilan, emlak ve reklam vergileri yine yapılandırma kapsamında değerlendirilecek.
ATV Haber'de yer alan habere göre; yapılandırılan borç idari para cezasıysa asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.
Sürücülerin; alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki durumlardan kaynaklanan ceza puanları silinecek. Geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak.
Esnafın tescil, tacil, sicil işlemlerinden Ağustos ayına kadar harç talep edilmeyecek. Çalışanlarına maddi yardımda bulunan iş verenler 50 bin TL'ye kadar olan kısım için gelir vergisinden muaf tutulacak.
Deprem bölgelerinde Temmuz ayı sonuna kadar veraset ve intikal vergisi alınmayacak.
Kişiler gelir idaresinin sitesi olan gib.gov.tr'ye e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekleri gibi yine ilgili kurumlara şahsen giderek yazılı olarak müracatlarını da yapabilecekler.
Yapılandırmaya göre 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitle ödenebilecek.
Başvurular 31 Mayıs'ta, ilk taksitlerin ödemesi ise 30 Haziran'da başlayacak.
Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek.