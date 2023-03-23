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Borç yapılandırma trafik cezalarını da siliyor! Bu tarihe dikkat! 4 bin 538 TL’den 1871 TL’ye düşüyor…

23.03.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borç yapılandırma yasası yürürlüğe girdikten sonra her geçen gün detaylar netleşmeye devam ediyor. Trafik cezalarında da yapılandırma ile birlikte büyük fırsat ortaya çıktı. Peki yapılandırmada son başvuru tarihi ne zaman? Yapılandırmadan yararlanan ne kadar indirim alacak? Peşin ödemelerde indirim ne kadar? İşte detaylar…

Borç yapılandırma trafik cezalarını da siliyor! Bu tarihe dikkat! 4 bin 538 TL’den 1871 TL’ye düşüyor…

Borç yapılandırma trafik cezalarını da kapsıyor. Trafik cezalarında peşin ödemeyi tercih edenlere hem ana parada hem enflasyon farkında indirim yapılacak, faizin tamamı silinecek. Yapılandırılan trafik cezalarında peşin ödemeyi tercih edenlere hem ana parada hem enflasyon farkında indirim yapılacak. 4 bin 538 TL'lik borç bin 871 liraya inecek.

Yapılandırma yasası pek çok insanı ilgilendiriyor. Yasa ile bazı borçlar tamamen silinecek. Bazıları da yapılandırmayla önemli oranda düşecek.

31 Mayıs'a kadar yapılandırmaya başvuranların borcundaki gecikme faizi silinip bunun yerine Yİ-ÜFE hesaplanacak. Peşin ödemeyi seçenler Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek. 48 aya varan taksit imkanından yararlanılması halinde ise ana para ve Yİ-ÜFE'den oluşan borca belirlenen katsayı eklenecek.

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Yasa, trafik cezaları da dahil idari para cezalarında peşin ödemelerde ikinci bir indirim imkanı daha sunuyor. Eğer borç 30 Haziran'a kadar peşin ödenirse, para cezasının aslından da yüzde 25 indirim yapılıyor.

HANGİ ALACAKLAR SİLİNİYOR?

Ayrıca bu yapılandırma düzenlemesinde öncekilerden farklı bir olanak da sağlandı. Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek. Bunun için başvuru gerekmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
trafik cezası borç yapılandırma

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