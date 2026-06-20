Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 4A işveren prim borçları, 4B Bağ-Kur prim borçları ve idari para cezalarının yapılandırılmasına ilişkin genelgeyi yayımladı.

Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için sunulan bu ek süre kapsamında, daha önce uygulanmış olan haciz, icra ve yakalama gibi işlemlerin de kaldırılacağı duyuruldu.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDA NELER DEĞİŞİYOR?

Düzenleme ile birlikte borç yükü altındaki mükelleflere geniş kapsamlı bir kolaylık sağlanması hedefleniyor:

Süre Uzatımı: Borç yapılandırma başvuruları için nihai tarih 31 Ağustos olarak güncellendi.

İşlemler Durduruluyor: Yapılandırma sürecine giren borçlular için uygulanan haciz, icra ve yakalama kararları kaldırılacak.

Geniş Kapsam: Karar, tüm teşkilat birimlerine iletilerek ülke genelinde uygulamaya konuldu.

Bu adımla, borçlarını ödemekte güçlük çeken vatandaşların finansal yüklerinin hafifletilmesi ve devlet alacaklarının daha sürdürülebilir bir şekilde tahsil edilmesi amaçlanıyor.

BORÇ 10 MİLYON LİRAYI AŞARSA TEMİNAT İSTENECEK

Toplam borç 10 milyon lirayı aşarsa, yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat istenilecek.

İLK TAKSİT 31 AĞUSTOS 2026'YA KADAR ÖDENMELİ

Yapılandırmadan yararlanmak için ilk taksitin en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak işlemlerde, tecil faiz oranı yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulanacak.