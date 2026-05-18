Borç Yönetiminde Hangi Seviyedesin?

Borç yönetmek beceri ister!

1/8 Kredi kartı ekstresi kesildiğinde ekranda o rakamı gördüğün an içinden ne geçiyor? "Maaş yatar yatmaz kuruşu kuruşuna kapatırım, kafam rahat olur." "Asgarisini öder, kalanı mecbur öbür aya devrederim." "Nakitimi ticarette ve işte çevirdiğim için bilerek taksitlendirmiştim, plana uygun." Banka uygulamasına girmeye korkuyorum.

2/8 Acil nakit ihtiyacın oldu veya bir fırsat çıktı. Kredi çekmek fikri sana nasıl geliyor? Geceleri gözüme uyku girmez, hayatta en son başvuracağım şey kredidir. Eksi hesap, nakit avans falan derken biz o kredi döngüsüne çoktan girdik zaten. Çektiğim kredinin faizi, yapacağım işin getirisinden düşükse bir saniye bile düşünmem. Kredi notum yerlerde olduğu için zaten vermiyorlar.

3/8 Yakın bir arkadaşın senden yüklü bir miktar borç istedi ve ne zaman ödeyeceği tam belli değil... "Benim de kendi ödemelerim var" diyerek kibarca geri çeviririm. Kıyamaz veririm ama sonra kendi taksitlerimi ödeyemeyip sıkıntıya düşerim. Bir ödeme planı veya karşılığında mantıklı bir teminat olursa ancak o zaman oturur konuşuruz. Bende o kadar nakit ne arar?

4/8 Maaş yattı veya yaptığın sağlam bir işin ödemesini aldın. Parayı nasıl bölüştürüyorsun? Önce bütün borçlar ve faturalar sıfırlanır, kalan parayla da ay geçirilir. En acil olanları kapatıp kalanları öteleyebildiğim kadar öteliyorum. Borçların maliyetine bakarım, elimdeki nakiti işi büyütmek veya mal almak için elde tutarım. Paranın nasıl bittiğini ben de anlamıyorum.

5/8 Eline beklemediğin bir yerden güzel bir para geçti ama içeride de ödenmeyi bekleyen bir miktar borcun var. Paranın akıbeti ne olur? Anında borç kapatılır. Borçla yaşanmaz. Borcun asgarisini öder, kalan parayla ufak bir tatil veya kendime bir hediye ayarlarım. Parayı işe yatırır, oradan gelen taze kârla borcun taksitlerini ödemeye devam ederim. Yeni bir borca girip ikisini birleştirerek peşinat falan yaparım.

6/8 Sence borç yiğidin kamçısı mıdır? EVET HAYIR

7/8 "Kredi kartı asgari ödeme tutarı" senin için tam olarak ne ifade ediyor? Hiçbir şey ifade etmiyor, her ay tamamını kapatıyorum. Hayat kurtarıcı. Asgarisi olmasa bu çark nasıl döner? Nakit akışımı yönetmek için bazen kullandığım, maliyetini hesapladığım bir finansal araç. Asgarinin asgarisi yok mu?