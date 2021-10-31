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Borçlar, maaş zammı ve kredi kartı… İşte herkesin merak ettiği 11 tasarruf yöntemi!

31.10.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar maddi olarak tasarruf etmenin yöntemlerini merak ederken herkesi ilgilendiren önemli tavsiyeler belirlendi. Dünya Tasarruf günü olan bugünde tasarrufun yöntemleri de merak ediliyor. İşte herkesin merak ettiği 11 tasarruf yöntemi...

Borçlar, maaş zammı ve kredi kartı… İşte herkesin merak ettiği 11 tasarruf yöntemi!

Vatandaşlar maddi olarak tasarruf etmenin yöntemlerini araştırıyor. Bugün ise Dünya Tasarruf günü olarak biliniyor. Pandemi sürecinde ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilen tasarruf yöntemleri, gelirimizi elimizde tutup biriktirebilmemiz için oldukça önem sağlıyor. İşte herkesin merak ettiği 11 tasarruf yöntemi...

NASIL TASARRUF EDİLİR?

Pandemi sürece hepimize tasarruf etmenin önemini hatırlatmış oldu. Bazı insanlara tasarruf etmek imkansız gibi gelebilir ama tasarruf etmenin kolay yolları da bulunuyor. Gelir düzeyinize göre planınızı belirleyip, küçük birikimlerle bile para biriktirmek mümkün oluyor.

EVDEKİ GEREKSİZ HARCAMALARIN ÖNÜNÜ KESİN

Öncelikle evinizde gereksiz harcamaların önünü kesin. Bir ürün veya hizmet alışverişinde 'Gerçekten işe yarayacak mı yoksa evin bir köşesine atılacak mı?' şeklinde düşünün. Elektrik faturalarını azaltmak için enerji tasarruflu ürünler kullanın. Yalıtımınızı doğru yapın ve doğalgaz faturalarını düşürün.

TOPLU OLARAK ALIŞVERİŞ YAPIN

İkinci olarak alışverişe çıkmadan önce ihtiyaçlarınızı belirleyip bir liste yapın ve dışına çıkmayın. Marketlerde indirim dönemlerini takip etmelisiniz. Alışverişe tok olarak gidin. En ucuzunu almak için ürünleri incelerken, ağırlık ve ürün sayısı gibi kriterleri de kıyaslayın. Örneğin tuvalet kağıdı alırken yalnızca fiyatına değil, paketin içinde kaç tane olduğuna da bakabilirsiniz.

BORÇLARINIZI MUTLAKA BİTİRİN

Para biriktirmeye başlamadan önce mevcut borçlarınızdan kurtulmalısınız. Özellikle banka kredisi gibi faiz işleyen borçları asla geciktirmemeye özen gösterin.

GEREKSİZ MASRAFLARDAN KURTULUN

Para biriktirmek için bazı sevdiğiniz aktivite ve özel zevklerinden vazgeçmeniz gerekebilir. Özellikle sigara, alkol gibi sağlığa zararlı harcamalardan vazgeçerek başlayabilirsiniz.

KÜÇÜK KÜÇÜK BİRİKTİRİN

Geliriniz düşükse para biriktirmeye ufak şekilde başlayın. Bir kavanozu kumbara olarak kullanabilirsiniz. İçine attığınız paraların ne kadar çoğaldığını görünce motivasyonunuz da artacaktır.

MAAŞ ZAMMINI BİRİKTİRİN

Maaşınıza zam geldiğinde aradaki farkı tasarruf için kenara atın. Çok gerekmedikçe de harcamamalısınız. Bu para ilerde daha çok işinize yarayabilir.

KREDİ KARTLARINA DİKKAT EDİN

Kredi kartlarınızı yalnızca gerektiğinde kullanın. 4-5 kredi kartına sahip olmak yerine harcamalarınızı denetleyebileceğiniz kadar kart taşımalısınız. Ay sonunda ödeyebileceğiniz kadar harcama yapın.

SATIN ALMADAN ÖNCE DÜŞÜNÜN

Bir ürün almadan önce ona ne kadar ihtiyacınız olduğunu düşünün. Alacağınız o güzel ayakkabı 500 TL’yse ve saat bazı ücretiniz 100 TL’yse, bu ayakkabının beş saatlik emeğinize değip değmeyeceğini sorgulamalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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