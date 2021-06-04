Borçlarınızı 18 taksitte ödeyebilirsiniz! TBMM'de kabul edildi: İşte detaylar

Milyonların beklediği borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmış oldu. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, il özel idareleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve belediyelere 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar, yapılandırılarak 6, 9, 12 ve 18 taksit ile ödenebilecek.
Düzenlemenin yayımından evvel başlanan fakat tamamlanmayan vergi incelemeleriyle takdir işlemleri sürecek, bu işlemlerin bitmesinin ardından tarh edilen vergiler yeniden yapılandırılabilecek.
Mükelleflerin kurumlar ve gelir vergisi matrahlarını artırarak paylaşılan zaman ve şekilde ödemeleri durumunda, bu vergi türleri için sonrasında başka bir tarhiyat yapılmaya gerek kalmayacak. Gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerlendirme imkânı verilerek, bu kıymetler bilançolarda güncel değerleriyle yer alacak.
Anapara ya da taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021'den evvel olup, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ya da ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişiler, kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, kredi kartı, protesto edilmiş senet ve diğer kredi borçlarına ilişkin Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, 31 Aralık 2022'e kadar tamamını öderse ya da tekrardan yapılandırırsa, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları kapsam dışında tutulacak. Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalılarının, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak.
Türkiye Barolar Birliği, TESK, Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin bazı alacakları da yapılandırılacak.
Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi koşulu ile taksit ödeme süresi içerisinde fenni muayene izni tanınacak.
Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurtdışında öğrenim görenlerin borçları da yeniden yapılandırılacak. Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 seneye kadar taksitlendirilebilecek.
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