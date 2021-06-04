Borçlarınızı 18 taksitte ödeyebilirsiniz! TBMM'de kabul edildi: İşte detaylar

Milyonların beklediği borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmış oldu. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, il özel idareleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve belediyelere 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar, yapılandırılarak 6, 9, 12 ve 18 taksit ile ödenebilecek.

YENİDEN DEĞERLEME FIRSATI SUNULACAK

Düzenlemenin yayımından evvel başlanan fakat tamamlanmayan vergi incelemeleriyle takdir işlemleri sürecek, bu işlemlerin bitmesinin ardından tarh edilen vergiler yeniden yapılandırılabilecek.

Mükelleflerin kurumlar ve gelir vergisi matrahlarını artırarak paylaşılan zaman ve şekilde ödemeleri durumunda, bu vergi türleri için sonrasında başka bir tarhiyat yapılmaya gerek kalmayacak. Gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerlendirme imkânı verilerek, bu kıymetler bilançolarda güncel değerleriyle yer alacak.

SİCİL AFFI GELİYOR MI GELECEK?

Anapara ya da taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021'den evvel olup, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ya da ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişiler, kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, kredi kartı, protesto edilmiş senet ve diğer kredi borçlarına ilişkin Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, 31 Aralık 2022'e kadar tamamını öderse ya da tekrardan yapılandırırsa, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.