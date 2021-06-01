FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Borçlu vatandaşlara nefes aldıracak yapılandırma kararı! Bu tarihe kadar harekete geçmeniz gerekiyor

Borçlu vatandaşlara nefes aldıracak yapılandırma kararı! Bu tarihe kadar harekete geçmeniz gerekiyor

01.06.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara ara gündeme gelen vergi afları, bu kez ciddi bir kanun teklifi çerçevesinde TBMM Başkanlığına sunuldu. Haliyle, yurttaşlar affın kapsamını ve detaylarını merak etmeye başladı. Sizin için hangi borçların vergi affı kapsamına girdiğini araştırdık. İşte vergi yapılandırması hakkındaki tüm detaylar...

Borçlu vatandaşlara nefes aldıracak yapılandırma kararı! Bu tarihe kadar harekete geçmeniz gerekiyor

Zaman zaman gündeme gelen vergi affı ve yapılandırması konusu, bu kez ciddi bir biçimde gündeme geldi. TBMM Başkanlığına sunulan torba kanun teklifi kapsamında pek çok kurumun vergileri ve vergi cezaları yeniden yapılandırılıyor. Kanun teklifine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın alacakları yapılandırılıyor.

VERGİ AFFININ KAPSAMI NEDİR?

  • Yapılandırma kapsamında vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları haricinde, sigorta primleri, gümrük vergileri ile idari para cezaları, işsizlik sigortası primi ve emeklilik keseneği gibi konular yer alıyor.
  • KYK öğrenim kredileri
  • Seçim, nüfus ve askerlik para cezaları
  • Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ile para cezaları
  • Gümrük Bakanlığı'nın takip ettiği gümrük vergileri ve cezalar
  • Belediyelere ait vergi, çevre temizlik vergisi ve emlak vergisi alacakları
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik cezası vb. alacaklar ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE değişim oranları ile yeniden hesaplama yapılması sağlanacak.
  • 30 Nisan 2021'den önceki idari para cezaları için yapılandırma yapılabilecek. Ancak, kapalı alanlarda sigara içme yasağı ile pandemide sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayanlara verilen idari para cezaları yapılandırma kapsamının dışında bırakıldı.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH NE?

Matrah ve vergi artırımı, genel sağlık sigortası prim borçları haricindeki vergi ve prim borçları, yasa çıktıktan sonra 31 Ağustos 2021'e kadar yapılabilecek.

TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Vergi ve SSK borç yapılandırması kapsamında 9, 12 ya da 18 eşit taksit seçeneklerinden birini tercih edebileceksiniz. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, belediyeler, YİKOB'lar ve il özel idarelerine ödenecek borçların ilk taksiti 30 Eylül'e, SGK'ye ödenecek borçların ilk taksiti 31 Ekim 2021'e kadar ödenecek. Peşin ödemeler de bu sürede yapılacak.

FAİZ TUTARI NE OLACAK?

Anapara ve enflasyon farkının toplamıyla oluşan tutara, seçtiğiniz vadeye göre katsayı uygulanacak. Katsayı ise önceki tekliflere göre daha yüksek, yüzde 1.09 olacak.

  • 9 taksit için yüzde 1.135
  • 12 taksit için yüzde 1.18
  • 18 taksit için yüzde 1.27
  • Yıllık faiz yüzde olarak uygulanacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Devlet veriyor! Milyonlarca vatandaş bu hakkını bilmiyorDevlet veriyor! Milyonlarca vatandaş bu hakkını bilmiyor
Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldıYeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı

Bir gecede 1,8 kat arttı!

Bir gecede 1,8 kat arttı!

TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

İcralık borçların gecikme faizleri silinecek!

İcralık borçların gecikme faizleri silinecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Normalleşme indirimi: Yüzde 40 düşecek

Normalleşme indirimi: Yüzde 40 düşecek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı duyurmuştu! İki ilde daha petrol sevinci

Cumhurbaşkanı duyurmuştu! İki ilde daha petrol sevinci

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.