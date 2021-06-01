Borçlu vatandaşlara nefes aldıracak yapılandırma kararı! Bu tarihe kadar harekete geçmeniz gerekiyor

Zaman zaman gündeme gelen vergi affı ve yapılandırması konusu, bu kez ciddi bir biçimde gündeme geldi. TBMM Başkanlığına sunulan torba kanun teklifi kapsamında pek çok kurumun vergileri ve vergi cezaları yeniden yapılandırılıyor. Kanun teklifine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın alacakları yapılandırılıyor.

VERGİ AFFININ KAPSAMI NEDİR?

Yapılandırma kapsamında vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları haricinde, sigorta primleri, gümrük vergileri ile idari para cezaları, işsizlik sigortası primi ve emeklilik keseneği gibi konular yer alıyor.

KYK öğrenim kredileri

Seçim, nüfus ve askerlik para cezaları

Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ile para cezaları

Gümrük Bakanlığı'nın takip ettiği gümrük vergileri ve cezalar

Belediyelere ait vergi, çevre temizlik vergisi ve emlak vergisi alacakları

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik cezası vb. alacaklar ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE değişim oranları ile yeniden hesaplama yapılması sağlanacak.

30 Nisan 2021'den önceki idari para cezaları için yapılandırma yapılabilecek. Ancak, kapalı alanlarda sigara içme yasağı ile pandemide sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayanlara verilen idari para cezaları yapılandırma kapsamının dışında bırakıldı.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH NE?

Matrah ve vergi artırımı, genel sağlık sigortası prim borçları haricindeki vergi ve prim borçları, yasa çıktıktan sonra 31 Ağustos 2021'e kadar yapılabilecek.

TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Vergi ve SSK borç yapılandırması kapsamında 9, 12 ya da 18 eşit taksit seçeneklerinden birini tercih edebileceksiniz. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, belediyeler, YİKOB'lar ve il özel idarelerine ödenecek borçların ilk taksiti 30 Eylül'e, SGK'ye ödenecek borçların ilk taksiti 31 Ekim 2021'e kadar ödenecek. Peşin ödemeler de bu sürede yapılacak.

FAİZ TUTARI NE OLACAK?

Anapara ve enflasyon farkının toplamıyla oluşan tutara, seçtiğiniz vadeye göre katsayı uygulanacak. Katsayı ise önceki tekliflere göre daha yüksek, yüzde 1.09 olacak.