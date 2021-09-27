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Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son başvuru tarihine çok az kaldı

27.09.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümetin çıkardığı yapılandırma yasası ile pek çok kişi kamuya olan borçlarından kurtulurken, pek çok kişi de prim borçlarını ihya edip, emekliliğe kavuştu. Bu fırsattan yararlanmak için sayılı günler kaldı.

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son başvuru tarihine çok az kaldı

Pandemi döneminde hükümet yıllardır ödenemeyen borçlardan vatandaşı kurtarmak için yapılandırma yasasını devreye soktu. Bu yasa ile birlikte borçların faizleri yüzde 90 oranında silindi. Sizler de borçlarınızdan kurtulmak için son başvuru tarihine dikkat edin. Bu fırsattan yararlanmak için sayılı günler kaldı. İşte yapılandırma başvurusu ile ilgili detaylar…

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Emeklilikte yaşı doldurduğu halde prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar için yapılandırma yasası ilaç gibi geldi. Çünkü hem borçların tamamını ödeyenlere büyük bir indirim uygulandı, hem de borçları ödemekte zorlananlar için kredi yolu açıldı. SGK’dan “emekli olabilir” yazısı alanlar kamu bankalarından kredi çekerek, hem primlerini ödeyip emekli olma şansı yakaladı, hem de kredi borcu bağlanan emekli maaşı ile ödenerek vatandaşa büyük kolaylık sağladı. Kamuya borcu olan pek çok kişi de bu yasa ile borçlarının faizlerinden kurtularak kalan kısmı ödedi. Sizler de bu avantajlardan yararlanmak istiyorsanız, yapılandırma için son başvuru tarihi 30 Eylül. Bu tarihten sonra bu önemli fırsattan yararlanamayacaksınız. Bu nedenle başvurunuzu son güne bırakmamanızı tavsiye ederiz.

PEŞİN ÖDEMEDE BÜYÜK İNDİRİM

Peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. İkinci taksitin de 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. SGK'ya ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'a kadar yapılacak. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Ödemeler, kredi veya banka kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

VERGİ DAİRELERİNE BAŞVURANLARIN SAYISI 4,5 MİLYONU AŞTI

Vergi, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, öğrenim kredisi, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezası gibi kamuya olan borçların yapılandırılması için tanınan sürede son 4 güne girildi. Vergi dairelerine başvuranların sayısı geçen hafta başında 4.5 milyonu geçerken yapılandırılan tutar da 110 milyar liraya yaklaştı.

ÖDEMELERİN 1 KASIM’A KADAR YAPILMASI GEREKİYOR

Peşin, birinci taksit ödemelerinin 1 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu borçları için ilk taksit ödemesi de en geç 30 Kasım'a kadar yapılacak. Yapılandırma ile vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumlarına olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkânı sağlanıyor. İhtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.

Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin bitmesinin ardından düzenlemeden yararlanabiliyor. Beyan dışı bırakılmış vergiler pişmanlıkla beyan edilerek taksitlendirilebilirken, 2016-2020 dönemi için matrah, vergi artırımı imkânı verilen düzenlemeyle artırımı yapanlar hakkında vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmıyor.

YAPILANDIRMAYA NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-devlet "www.turkiye. gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDA KARA LİSTEDEN ÇIKMA İMKANI

Yapılandırma kapsamında KDV artırımına giden mükellefler, beyanname vermediği, adresinde bulunmadığı, defter ve belge ibraz etmediği, yanıltıcı, sahte belge kullandığı için yer aldıkları "özel esaslar listesinden" de çıkacak. Haklarında KDV yönünden ihtiyacı haciz uygulanan mükellefler de yararlanabilecek. Son 5 takvim yılında faaliyette bulunulan dönemlerin tamamına ilişkin olarak KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren bu listeden çıkmış olacak.

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