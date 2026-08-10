'Borcu olan kaçırmasın' diyerek açıkladı: Düşük faizle 6 yıl taksit

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Mecliste yasalaşan vergilere ilişkin kanun kapsamında hazırlanan tebliğle, vergi dairesine borçlu olanlara, yapacakları başvuru üzerine, cari tecil faiz oranından daha düşük faizle borçlarını 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getirilmişti.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında milyonları ilgilendiren imkanla alakalı detayları anlattı. Karakaş "Borcu olan bu fırsatı kaçırmasın! Düşük faizle 6 yıl taksit imkânında son günler" şeklinde bir uyarıda da bulundu.

Karakaş yazısında, "Hükûmet, yüksek faiz ortamında darda kalan, borç yükü altında finansman sıkıntısı yaşayan mükellefin imdadına yetişmek, ticari hayatın çarklarını döndürmek ve kamu alacaklarını tahsil etmek adına düşük faiz ve 6 yıla varan kolaylıklar sağlamıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Amme Alacaklarına Uygulanacak Tecil Faizi Oranı ve Taksitlendirme Rehberi ile Tahsilat Genel Tebliği borç sarmalındaki vatandaşlara nefes aldıracak müstesna kolaylıklar sunmaktadır" dedi.

Düzenlemenin ne gibi kolaylıklar sağladığı, kimlerin faydalanacağı, şartların neler olduğu merak edilirken Karakaş madde madde merak edilenleri aktardı.

BORÇLARA NASIL KOLAYLIK SAĞLANIYOR?

Karakaş, borçlara sağlanan kolaylıkla ilgili "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6183 s. Kanun’un 48. maddesindeki tecil müessesesini işleterek borçlulara büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Yıllık cari tecil faizi oranı genel olarak %39 olarak tatbik edilirken, bu tebliğ imkânıyla müracaat eden borçlular için bu oran yıllık %29’a çekilmiştir. Yani gaye, zorda olan mükellefin yükünü hafifletmek, amme alacağını ise zamana yayarak kolaylıkla tahsil etmektir" dedi.

KRİTİK TARİHİ VERDİ

Başvuruda tarih kriteri ile ilgili Karakaş "5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan vergi dairesi borçları kapsama girer" ifadelerini kullanırken borç türü için ise "Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen tüm amme alacakları dâhildir" dedi.

Öte yandan Karakaş, borçlunun ilgili vergi dairesine olan tüm borçları için tecil talebinde bulunmasının şart olduğunu belirterek parça başı tecil yapılmasının mevzuat gereği mümkün olmadığını vurguladı.

İNDİRİMLİ FAİZLE TAKSİTLENDİRİLEMEYEN BORÇLAR VAR MI?

İndirimli faizle taksitlendirilemeyen borçlar olup olmadığıyla ilgili Karakaş "Evet, bazı istisnalar mevcuttur" diyerek kapsam dışı olan borç türlerini şu şekilde sıraladı:

"Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),

2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi,

Bu vergilere bağlı vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

Bu vergilerin beyannamelerine ait damga vergileri ile bunlara ilişkin gecikme zamları"

BAŞVURU İÇİN SON TARİH VE BAŞVURU YERİ

31 Ağustos 2026 mesai bitimine kadar müracaat edilmesinin şart olduğunu belirten Karakaş, başvuru kanalları için ise mükelleflerin; Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvurabileceklerini aktardı. Ayrıca bizzat borçlu olunan vergi dairesine giderek veya posta (taahhütlü/APS) yoluyla da dilekçe verilebileceğini kaydetti.

TAKSİT SAYISI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Taksit sayısının; mükellefin mali durumuna (likidite oranına), borcun türüne ve borçlunun hukuki statüsüne göre tayin olunduğunu belirten Karakaş, taksit ödemelerinin Eylül 2026'da başlayacağını vurguladı.

Karakaş detayları şu şekilde aktardı:

"A) Mükellefin likidite durumuna göre (Ticari İşletmeler):

Bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan faal mükelleflerde likidite oranına bakılır:

Likidite Oranı 0,50 veya daha büyükse: 36 eşit taksit,

Likidite Oranı 0,50’den küçük ve 0,30’dan büyükse: 48 eşit taksit,

Likidite Oranı 0,30 veya daha küçükse: 72 eşit taksit.

Bu tanımın dışındaki borçlular (Gayrifaal, gayrimenkul iradı vb.): 48 eşit taksit.

B) Borcun türüne göre:

KDV, BSMV ve bunlara bağlı ceza, gecikme zammı ile damga vergileri en fazla 12 eşit taksitte ödenir.

C) Kamu kurumları ve belediye şirketlerine özel durum:

İl özel idareleri, belediyeler, YİKOB’lar ve bunların %50'den fazla hissesine sahip olduğu şirketlerin bu tebliğ kapsamındaki her türlü borcu 72 eşit taksite bölünebilir"

TEMİNAT İSTENECEK Mİ?

Devletin borçlunun bütçesini gözeterek teminat eşiklerini yüksek tuttuğunu belirten Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"10 Milyon TL ve Altındaki Borçlar: Hiçbir teminat aranmaz.

10 Milyon TL’yi Aşan Borçlar: Sadece 10 milyon TL’yi aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi kâfidir."

TAKSİTLERDEN BİRİ ZAMANINDA ÖDENMEZSE TECİL İPTAL OLUR MU?

"Tebliğ bu hususta esneklik tanımıştır" diyen Karakaş "Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi ihlal sebebi sayılmaz. Ancak bu ödenmeyen taksitlerin, bir sonraki taksit ödeme süresi sonuna kadar hesaplanacak tecil faiziyle birlikte ödenmesi şarttır. Süresinde ödenmeyen taksit son taksit ise, takip eden ayın sonuna kadar ödenmelidir" ifadelerini kullandı.

MTV, TRAFİK CEZASI VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETİ BORÇLARI

MTV, trafik idari para cezası ve otoyol geçiş ücreti borçlarının araç bazında tecil edilebileceğini belirten Karakaş, tecil yapılıp taksitler aksatılmadığı sürece aracın fenni muayenesinin (vize) yaptırılabileceğini, ancak araçların satış ve devrinin yapılabilmesi için tecil edilen tüm borcun tamamen kapatılması zaruri olduğunu vurguladı.

BORCU YOKTUR BELGESİ ALMAK İÇİN NE KADAR ÖDEME GEREKİR?

Tecil edilen toplam borç tutarının (tecil faizi hariç) en az %10’u ödenmedikçe ilgili borç belgede görünmeye devam edeceğini aktaran Karakaş "Yüzde 10 ödeme yapıldığı andan itibaren tecil edilen borç tutarına belgede yer verilmez ve ticari faaliyetler önündeki hukuki engeller kalkar" dedi.

"Hâlen tecili devam eden veya değerlendirmede olan borçlular ne yapmalı?" sorusuna da yanıt veren Karakaş, "Evet, faydanılabilir" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Halen tecili devam eden mükellefler, kalan taksitleri için 31 Ağustos 2026’ya kadar başvurup tecil faizi oranlarını %39’dan %29’a düşürebilirler.

Tebliğin yayımı tarihinde başvurusu değerlendirme aşamasında olanlar da 31 Ağustos 2026’ya kadar başvurarak %29 faiz imkânından yararlanabilirler. Bu imkândan yararlanmak istemeyenlerin tecil talepleri ise genel hükümler çerçevesinde %39 faiz oranıyla değerlendirilir"