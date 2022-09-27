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Borcu olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yapılandırma için kritik tarih belli oldu! Ödemesiz dönem seçeneği ve ilk taksit…

27.09.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis'in (TBMM) 1 Ekim’de açılmasının ardından en önemli mesaisini seçim öncesi hazırlanacak son büyük torba teklifine harcayacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torbada kur korumalı mevduatın uzatılması ve borç yapılandırması gibi konular yer alıyor. Ancak yapılandırma torbanın en önemli unsurlarından biri olacak. Bu teklifte daha öncekilerden farklı olarak ödemesiz dönem seçeneğinin de gündemde olduğu kaydediliyor. İlk borç ödemesinin ise seçim sonrasına kalacağı öğrenildi.

Borcu olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yapılandırma için kritik tarih belli oldu! Ödemesiz dönem seçeneği ve ilk taksit…

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim’de açılıyor. Meclis’in açılmasıyla 85 milyon vatandaşın her birini ayrı ayrı ilgilendiren çok önemli kararların alınması bekleniyor. Asgari ücret zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) durumuna, borç yapılandırmasından yatırımını güvence altında tutmak isteyenlere kadar yeni bir takım değişikliklerin bu tarihten sonra olması bekleniyor. Bu aşamada toplumun ekonomik rahatlamasını sağlayacak önlemleri içeren Torba Kanun teklifinde son aşamaya gelindi.

Dünya’nın edindiği bilgilere göre, bütçeye getirdiği yük konusunda ciddi tartışmalar yaşanan kur korumalı mevduatın 6 ay veya 1 yıl uzatılmasına ilişkin düzenleme torba teklife girecek. Kamuya olan borçların yapılandırılmasında ödemesiz dönem seçeneği masaya getirilirken, bunun seçim sonrasına sarkacak şekilde belirlenebileceği ifade ediliyor. Çalışanlara nakit olarak ödenen yemek ücretlerinin gelir vergisi ve SGK priminden muaf tutulmasına yönelik bir madde yanı sıra kamuoyundan gelen tepkilere rağmen, enflasyon muhasebesinde uygulama tarihinin geri çekilmesine yönelik bir madde olmayacak.

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Önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılması öngörülen seçimlerin öncesinde etkileri görülecek birtakım kritik önlemleri içeren torba kanun teklifi üzerinde çalışmalar devam ediyor. TBMM tatilde olmasına rağmen uzun süredir başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere, ilgili bakanlıkların bürokratları uzun süredir torba hazırlıkları için mesailerinin önemli bölümünü Meclis’te geçiriyorlar. Bir yandan 2023 yılı bütçesi hazırlanırken, diğer yandan da torba teklife yavaş yavaş son şekli veriliyor.

BORÇ YAPILANDIRMADA İLK TAKSİT SEÇİM SONRASINA KALABİLİR

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Son olarak geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve ödemeleri hâlen devam eden yapılandırma düzenlemesi, bu torba teklifin de önemli unsurlarından birisini oluşturacak. Bu teklifte daha öncekilerden farklı olarak ödemesiz dönem seçeneğinin de gündemde olduğu kaydediliyor. Eğer bu seçenek torbaya girer ve ödemesiz dönem 6 ay olarak belirlenirse, yapılandırmaya giren borçların ilk taksit ödemesi seçim sonrasına kalacak. Yapılandırmada daha öncekilerden farklı olarak başvuru süresinin de uzun tutulması bekleniyor. Bu süre yılbaşına kadar verilebilecek. Ayrıca, daha önceki yapılandırmalarda taksitlerini aksattığı için yapılandırma kaynaklı hakkını kaybedenlere yeni bir hak verilmesi üzerinde çalışma yapılıyor.

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Öte yandan teklifin yapılandırmayla ilgili kısmında, belirli koşullara bağlı olarak tahsil edilmesi mümkün olmayan 90 milyar lira civarındaki kamu alacağının silinmesine yönelik bir hükmün yer alması bekleniyor.

Daha önce getirilen matrah affıyla ilgili, işletmelere yeni bir imkan verilip verilmemesi konusunun da gündemde. Ancak bunun torba teklife girip girmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

KUR KORUMALI MEVDUAT UYGULAMASI DEVAM EDECEK Mİ?

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Kurda yaşanan artışın hızını kesmek amacıyla uygulanmaya başlanan kur korumalı mevduat sisteminde, yeni bir süre uzatımına ilişkin bir maddenin teklifte yer alması bekleniyor. Süre uzatımı konusunda 30 Haziran ve 31 Aralık 2023 tarihlerinin gündemde olduğu kaydediliyor.

NAKİT YEMEK ÜCRETİ İÇİN VERGİ MUAFİYETİ

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Çalışanların yemek ücretini nakit ödeyen işverenlere yönelik bir vergi muafiyeti geliyor. Hâlen yemek çekleri aracılığıyla yapılan ödemelerde vergi muafiyeti uygulanırken, nakit yapılan ödemelerden gelir vergisi ve SGK primi kesintisi yapılıyor. Torba teklifte bu ödemeden vergi ve prim kesintisinin kaldırılmasını içeren bir düzenlemenin yer alması bekleniyor. Buna ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün İTO’da düzenlenen toplantıda da kamuoyuna duyurulmuştu.

TORBADA NELER VAR?

■ Kur korumalı mevduata 6 ay veya 1 yıl süre uzatımı gündemde.
■ Enflasyon muhasebesine uygulama geriye çekilmeyecek.
■ Yapılandırmada ilk taksit seçim sonrasına.
■ Yapılandırmada ödemesiz dönem seçeneği masada.
■ Çalışana nakit ödenen yemek ücretlerine gelir vergisi muafiyeti geliyor.


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Anahtar Kelimeler:
vergi Yapılandırma
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