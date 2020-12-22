FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık

Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2020 09:36 | Son Güncelleme

SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş borç yapılandırmaya ilişkin çağrı yaptı. Göktaş, '7256 yapılandırmaya son başvuru tarihi 31 Aralık 2020’dir. Buna göre işveren ve sigortalılarımız gelin başvurun fırsatları kaçırmayın. Yapılandırma büyük fırsat, yapılandırın kazançlı çıkın' dedi.

Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borçları, genel sağlık sigortası borçları ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş yazılı açıklama ile yapılandırmanın son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu belirtti.

Göktaş’ın açıklamasında “2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, 31 Aralık 2020’den önce kesinleşen idari para cezaları Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, v.b SGK alacakları yapılandırma kapsamındadır.

Başvurularınızı 31 Aralık 2020 tarihine kadar, e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabileceğiniz gibi, şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik kurumu birimlerine de yapılabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada borcunu peşin ödeyen işverenler için Yİ-ÜFE nin yüzde 90 ı, ilk iki taksit süresi içinde taksitle ödeyen işverenler için de yüzde 50’sinin silineceği, taksitli ödemeyi tercih eden borçluların ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabilecekleri belirtildi.

'BORÇLARIMIZI YAPILANDIRALIM BU AVANTAJLARI KAÇIRMAYALIM'

Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacağını açıklayan Göktaş, şunları belirtti: “Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir.
Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.

Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.
Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.

İhale ve İnşaat İş Yerleri için borçlu işverenlerimiz, borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi halinde ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı alabileceklerdir.”

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Moody's, 2021 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladıMoody's, 2021 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı
Bakan Pekcan duyurdu! 60 ticaret uzman yardımcısı alınacakBakan Pekcan duyurdu! 60 ticaret uzman yardımcısı alınacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama
Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama
'Fiyatlar düştü, ikinci el araç almak için uygun zaman'
'Fiyatlar düştü, ikinci el araç almak için uygun zaman'
3. asgari ücret toplantısı bugün!
3. asgari ücret toplantısı bugün!
Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor
Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor
Onay geldi! İki otomobil devi birleşiyor
Onay geldi! İki otomobil devi birleşiyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EPDK elektrik abonelerinde serbest tüketici limitini değiştirdi
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren karar
Yılbaşı hindileri el yakıyor! Fiyatı 250 TL oldu
Yılbaşı hindileri el yakıyor! Fiyatı 250 TL oldu
Moody's, 2021 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı
Moody's, 2021 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Vergi yapılandırma 2020 başvuru... Vergi borcu faizleri siliniyor mu? Tüm detaylarıyla vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Vergi borcu faizleri siliniyor mu?
KYK borcu yapılandırma 2020 başvurusu... KYK borcu faizleri siliniyor mu? KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır?
KYK borcu faizleri siliniyor mu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.