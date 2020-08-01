Borcu olanlar dikkat! Trafik cezaları için indirimli ödeme fırsatı! Tam yüzde %25...

Sürücülerin küçük hatalarının ve gözden kaçan bazı trafik kural ihlallerinin ilerleyen zamanlarda daha büyük kazalara sebebiyet vermemesi için durdurulması gerekiyor. Bu noktada trafik polisleri işlerini yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ceza kesiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi verilerine göre 2019'da 15 milyon sürücü ve yayaya 5.7 milyar lira trafik cezası kesilmiş. Kırmızı ışık ihlalleri, hız limiti ihlalleri, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak gibi çok yaygın yapılan hatalar aslında kolayca önlenebilir hatalar. Ancak trafikte bir hata yaptıysak ve bu nedenle adımıza ceza kesilmesine sebep olduysak bu cezayı ödemek zorundayız. Erken davranıp indirimli ödeyebilir, zamanında tam olarak ödeyebilir ya da geciktirip faizle daha çok ödeyebiliriz. Ancak cezadan kaçış yasal olarak mümkün değil.

TRAFİK CEZASINI HANGİ DURUMLARDA İNDİRİMLİ ÖDEYEBİLİRSİNİZ?

Cezaların ödenmemesi durumunda faiz işlenir ve borcunuz büyür. Ancak eğer cezanın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde öderseniz %25 erken ödeme indirimi uygulanıyor. Burada tebliğ tarihinin esas olduğunu vurgulamakta fayda var. Bazı durumlarda trafik cezası aracınızı durduran polisler tarafından direkt olarak kesilir ve siz cezadan anında haberdar olduğunuz için erken ödeme indirimi süreniz cezanın kesildiği anda başlamış olur. Bazı durumlarda ise radar, mobese, drone gibi elektronik sistemler üzerinden tespit edilen hatalar adresinize tebliğ edilir, yazılı olarak gönderilir. Bu durumda ise esas olan belgelerin size ulaşması değil tebliğin gönderildiği tarihtir. Bu gibi durumlarda erken ödeme indirimi zamanını kaçırmamak için e-Devlet üzerinden adınıza kesilen trafik cezalarını sık sık kontrol etmenizi öneriyoruz.