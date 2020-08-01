Borcu olanlar dikkat! Trafik cezaları için indirimli ödeme fırsatı! Tam yüzde %25...

Sürücülerin küçük hatalarının ve gözden kaçan bazı trafik kural ihlallerinin ilerleyen zamanlarda daha büyük kazalara sebebiyet vermemesi için durdurulması gerekiyor. Bu noktada trafik polisleri işlerini yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere ceza kesiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi verilerine göre 2019'da 15 milyon sürücü ve yayaya 5.7 milyar lira trafik cezası kesilmiş. Kırmızı ışık ihlalleri, hız limiti ihlalleri, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak gibi çok yaygın yapılan hatalar aslında kolayca önlenebilir hatalar. Ancak trafikte bir hata yaptıysak ve bu nedenle adımıza ceza kesilmesine sebep olduysak bu cezayı ödemek zorundayız. Erken davranıp indirimli ödeyebilir, zamanında tam olarak ödeyebilir ya da geciktirip faizle daha çok ödeyebiliriz. Ancak cezadan kaçış yasal olarak mümkün değil.
TRAFİK CEZASINI HANGİ DURUMLARDA İNDİRİMLİ ÖDEYEBİLİRSİNİZ?
Cezaların ödenmemesi durumunda faiz işlenir ve borcunuz büyür. Ancak eğer cezanın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde öderseniz %25 erken ödeme indirimi uygulanıyor. Burada tebliğ tarihinin esas olduğunu vurgulamakta fayda var. Bazı durumlarda trafik cezası aracınızı durduran polisler tarafından direkt olarak kesilir ve siz cezadan anında haberdar olduğunuz için erken ödeme indirimi süreniz cezanın kesildiği anda başlamış olur. Bazı durumlarda ise radar, mobese, drone gibi elektronik sistemler üzerinden tespit edilen hatalar adresinize tebliğ edilir, yazılı olarak gönderilir. Bu durumda ise esas olan belgelerin size ulaşması değil tebliğin gönderildiği tarihtir. Bu gibi durumlarda erken ödeme indirimi zamanını kaçırmamak için e-Devlet üzerinden adınıza kesilen trafik cezalarını sık sık kontrol etmenizi öneriyoruz.
Trafik cezanızı 15 gün içinde erken ödeme indirimiyle ödemek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün anlaşmalı olduğu bankalar ya da herhangi bir PTT şubesini kullanabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılacak ödemeler için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesini kullanarak kredi kartınızla erken ödeme indiriminden faydalanabilirsiniz.
İNDİRİMLİ TRAFİK CEZALARI NE KADAR?
Trafik cezalarına kesilen bedel; ihlalin boyutu, daha önce tekrarı gibi sebeplerle farklı tutarlarda olabilir. Erken ödeme indirimi 100 TL için de 5000 TL için de oran olarak aynıdır; %25'tir. Sık yapılan trafik ihlallerinden bazılarının indirimsiz ve indirimli cezaları şöyle:
Alkollü araç kullanma: 1.228 TL (indirimle 921 TL)
Hatalı sollama: 288 TL (indirimle 216 TL)
Emniyet kemeri takmama: 132 TL (indirimle 99 TL)
Hız sınırını aşma: 288 TL (indirimle 176,25 TL)
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