Borcu olanları ilgilendiriyor! Son gün yarın! Yüzde 90'ı siliniyor...

Vatandaşlara sunulan, sosyal güvenlik prim borçlarını yapılandırma fırsatı için son günlere gelindi. Söz konusu fırsat yarın akşam saatlerinde sona eriyor. 31 Ağustos yapılandırmadan faydalanmak için son tarihti ancak yapılandırma fırsatı 30 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Yapılandırmaya 1 milyon kişi başvuru yaptı ve toplamda 51 milton TL'lik yapılandırma yapıldı. Kısa vadede yeni yapılandırmanın olmayacağı ve yeniden bir uzatmanın yapılmayacağı öngörülüyor. İşte detaylar...

YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSAR?

Bu senenin nisan ayı ve öncesi döneme ait; sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, genel sağlık sigortası primleri,sosyal güvenlik destek primi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, idari para cezaları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yapılandırılabilecek.

YÜZDE 90’I SİLİNİYOR

Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) üzerinden hesaplanıyor. Bu hesaplama üzerinden peşin ödeme sağlanırsa gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 90’ı silinecek. Eğer borç iki taksitle ödenirse, bu sefer Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan ceza ve zammın yüzde 50’si silinecek. Bu fırsattan yararlanmak için ilk taksitin 30 Kasım’da ödenmesi gerekli.

Sosyal güvenlik borcunu yapılandıran vatandaşlara bazı avantajlar sunuluyor. Yapılandırmadan önce uygulanan hacizler kaldırılır. Yapılandırılan borçlar yüzünden icra takibi ve haciz işlemleri yapılmaz. Yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilir. Yapılandırmanın ardından borçların süresinde ödenmesi durumunda işverenler sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilir. Borç yapılandırması tüm borcu olan kişiler için avantajdır ancak Bağ-Kur’lular için ayrıca avantajlıdır. Bağ-Kur’lara, daha önce durdurulan hizmet sürelerini canlandırma imkânı tanınıyor ve bu durum erken emekliliği beraberinde getiriyor. Önceki kanunlar sebebiyle hizmet süreleri durdurulan Bağ-Kur’lular, yapılandırma yaptıklarında durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarlarını hesaplattırıp, borçlarını ödemeleri durumunda, sigortalılıkları durdurulmamış sayılacak ve bu süreler sigortalılık süresinden sayılacak, emeklilikte hesaba katılacak. Prim borcu sebebiyle hizmet süreleri durdurulan ve bu sebeple emekli olamayan Bağ-Kur’lular, yapılandırmadan faydalandıklarında emekli olabilecek. Emekliliğine daha süre olanlar da geçmişte durdurulan sürelerini yeniden canlandırabileceklerinden emeklilikleri uzamayacak. Söz konusu fırsattan faydalanmak için de Bağ-Kur’luların, 1 Kasıma dek başvuru yapmaları ve 30 Kasıma kadar da borçlarını tek seferde ödemeleri gerekli.

Eğer Nisan 2021 tarihi itibariyle prim borcu olan Bağ-Kur'lular yapılandırmadan yararlanıp, borçlarını ödemezler ise sigortalılıkları durdurulur, nisan ayının önceki dönemine ait borçları ve hizmetleri silinir. Durdurulan süreler sigortalılık sürelerinden sayılmaz. Sigortalılıkları durdurulanlar arasında çalışmayı sürdürenler varsa sigortalılıkları 1 Mayıs 2021 itibariyle yeniden başlatılır.

