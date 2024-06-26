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"Borcu yoktur" yazısı almaya gitti, hayatının şokunu yaşadı! Herkesin başına gelebilir...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.06.2024 12:41
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Kastamonu'da bir işadamı, "Borcu yoktur" yazısı almak isteyince başına gelmeyen kalmadı. İşadamı muhasebecisi tarafından 2 milyon TL dolandırıldığını öğrendi. Aynı muhasebecinin civardaki iş adamlarını 18 milyon TL'ye yakın dolandırdığı iddia ediliyor.İş adamı Hasan Kurt,"14 yıldır muhasebecimiz olduğu için kendisine güvendik ve kontrol etmedik fakat bunun bedelini de çok ağır ödedik" açıklamasını yaptı.

"Borcu yoktur" yazısı almaya gitti, hayatının şokunu yaşadı! Herkesin başına gelebilir...

Kastamonu'da bir işadamı, "Borcu yoktur" yazısı almak isteyince, muhasebecisinin yaklaşık 2 milyon TL'yi zimmetine geçirerek kayıplara karıştığını öğrendi. Suç duyurusunda bulunan iş adamı Hasan Kurt, "Kastamonu ve Taşköprü civarındaki müşterilerinden, bizler de dahil 18 milyon lira civarında bir para dolandırdığını düşünüyoruz" dedi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde serbest muhasebeci mali müşavir olarak görev yapan babasının yanında yaklaşık 2 yıl önce işe başlayan E.G., Kastamonu ve Taşköprü'de çok sayıda müşterisini dolandırdı.

SİGORTA ÜCRETLERİNİ ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ

E.G., müşterilerinin inşaat sigorta ücretlerini, çalışanların sigorta ücretleri gibi ödemeleri kurumlara ödemeyerek zimmetine geçirdi. Müşterilerinin kredi kartı bilgilerini de ele geçiren E.G., işlemler yaparak borçlandırdı.

SGK'DA GERÇEKLE YÜZLEŞTİ

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Hasan Kurt, "borcu yoktur" yazısı almak için gittiği Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yaptığı inşaatların büyük miktarda sigorta borcunun olduğunu ve çalışanlarının da sigorta ücretlerinin yatırılmadığını öğrendi. Bunun üzerine Taşköprü'de muhasebeciliğini yapan iş yerine giden Hasan Kurt, E.G.'nin olayın ortaya çıkması üzerine kaçtığını öğrendi.

2 MİLYON TL DOLANDIRILDI

Yaklaşık 2 milyon TL civarında dolandırıldığını tespit eden Kurt, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanarak cezalandırılmasını isteyen Kurt, E.G.'nin diğer müşterilerinden de dahil olmak üzere 18 milyon civarında vurgun yaptığını düşündüklerini söyledi.

"14 YILDIR MUHASEBECİMİZ OLDUĞU İÇİN KENDİSİNE GÜVENDİK VE KONTROL ETMEDİK FAKAT BUNUN BEDELİNİ DE ÇOK AĞIR ÖDEDİK"

2021 yılından beri Kastamonu ve Taşköprü'de inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten iş adamı Hasan Kurt, "Muhasebecimiz tarafından dolandırıldık. Muhasebecimiz, bayram öncesinde kayıplara karıştı. İnşaatlarımızın sigortaları hiç ödenmemiş. Bizler, sigorta paralarını muhasebeye ödedik, fakat SGK'ya ödeme yapmamış. Kredi kartımızdan paralar çekilmiş, farklı yerlerde kredi kartımızla işlemler yapılmış, para çektirilmiş. Suç duyurusunda bulunduk, şimdilik bir gelişme yok ama inşallah bir sonuç alacağız. Yazıklar olsun diyorum. Gelip bizlere 'paraya sıkıştık' deseydi, yardım ederdik. Fakat hiç beklemediğimiz bir konu ile karşılaştık. Bu şekilde dolandırıp kaçması bizleri çok müşkül duruma düşürdü" dedi.

Kurt şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda mağdur durumdayız. Kurban Bayramı'na giderken vatandaşlarımız ile çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çalışanların ödemelerini yapmak zorundaydık ama o belki yurt dışında, belki de Türkiye'de, bunun keyfini çıkartıyor. Ben şahsen bunu o arkadaşa yakıştıramadım. Yazıklar olsun diyorum.

Bizim gibi iş yapan arkadaşlarıma sesleniyorum; muhasebecilerinizi mutlaka kontrol ediniz. Verginiz, sigorta ücretleriniz yatıyor mu veya kredi kartınızdan işlem yapılmış mı? Bunları mutlaka inceleyin. Biz, 14 yıldır muhasebecimiz olduğu için kendisine güvendik ve kontrol etmedik, yanına da gitmedik. Bunun bedelini de şu anda çok ağır ödüyoruz. Sizler de bu mağduriyeti yaşamamak için muhasebecinizi mutlaka kontrol ediniz. Ben bu arkadaşımdan şikayetçiyim. Gün yüzüne çıkacak ama hiç ona yakıştıramadım. Yazıklar olsun"

"KASTAMONU VE TAŞKÖPRÜ CİVARINDAKİ MÜŞTERİLERİNDEN 18 MİLYON LİRA CİVARINDA PARA DOLANDIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Şahsın müşterilerinden borç aldığını ve ödemediğini öğrendiğini ifade eden Hasan Kurt, “Ben mağdur oldum, ağabeyim mağdur, kardeşim mağdur. Taşköprü'de ve Kastamonu'da da bizim gibi birçok kişinin daha mağdur olduğunu öğrendik. Hepimizi dolandırmış. Hepsi yakında çıkacaktır. Çok kişiden borç para almış fakat geri ödememiş. Müşterilerinin kredi kartından paralar çekmiş. Sigorta borçlarını ödediğini söyledi, fakat yalan, hiçbirini ödememiş. SGK'den dokümanları aldığımızda hiçbir sigorta ödenmemiş. Yazıklar olsun diyorum. Kastamonu ve Taşköprü civarındaki müşterilerinden, bizler de dahil 18 milyon lira civarında bir para dolandırdığını düşünüyoruz” diye konuştu.

"ŞİMDİYE KADAR HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞTI"

Şahsı bulamadıklarını belirten Hasan Kurt, "Bizim binamızın bir tanesi Kurban Bayramı öncesinde bitmişti. Sosyal Güvenlik Kurumuna 'borcu yoktur' yazısı almaya gittiğimizde oradaki arkadaş bizlere, 'inşaatların sigortasının hiçbirini ödememişsiniz' dedi. Bizler de ödediğimizi söyledik ama bizlere dokümanı çıkartıp verdi. Gerçekten hiçbiri ödenmemiş. Hemen Taşköprü'ye muhasebeye gittiğimizde, arkadaş çoktan kaçıp gitmiş, kendisini bulamadık. Bizler, 2012 yılından beri aynı muhasebe ile çalışıyorduk. Muhasebecinin oğlu yaklaşık 1,5-2 yıl önce babasının yanında işe başladı. Fakat bizler, babasına yıllardır beraberiz diye güvendik ve şimdiye kadar hiçbir şey olmamıştı. Fakat oğlu tarafından dolandırıldık" şeklinde konuştu.

"NORMALDE SİGORTADAN İNDİRİM ALMAM GEREKİRKEN ÇOK BÜYÜK CEZALI ŞEKİLDE TEKRAR İKİNCİ KEZ ÖDEME YAPTIM"

Ödenmeyen vergi borçlarının kendisini mağdur ettiğini belirten Hasan Kurt, "Dolandırıldığımızı anladıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna gittik ve dokümanların hepsini çıkarttırdık. Bunların hepsini cezalı olarak geriye dönük ödedim. Ben normalde sigortadan indirim almam gerekirken çok büyük cezalı şekilde tekrar ikinci kez ödeme yaptım. İnşaatlarımızı durdurmadık ki devam ediyor ama cezalı bir şekilde sigortalarını ödedik. Şimdi çalışırken inşaatımızdan bir kişi düşüp ölse veya sakatlansa, ben bunun altından nasıl kalkacaktım? Bunları hiç düşündün mü? Bu kolay bir şey değil, muhasebecilik. Çalışanlarımızın sigortaları var ama hiçbirinin parası ödenmemiş İnanamıyorum. Bu şahsın en kısa sürede yakalanıp kanunlara teslim edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Express


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Muhasebe sgk dolandırıcı
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