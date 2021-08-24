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Borcunu ödeyemeyen ve takibe takılan vatandaşların dikkatine! Kredi borcunu yapılandırmak için...

24.08.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu vatandaş kredi ya da kredi kartı borcunu öderken zorlanabiliyor. Ödenmeyen borçlarının çoğalmasıyla bankalar vatandaşlar için yasal takip sürecini başlatabiliyor. Vatandaşlar ise borçlarını yapılandırarak yasal takipten kurtulmaya çalışıyor. Bu yazımızda yasal takip ve kredi borçlarının yapılandırılması konusunu ele aldık...

Borcunu ödeyemeyen ve takibe takılan vatandaşların dikkatine! Kredi borcunu yapılandırmak için...

Vatandaşlara verilen kredi veya kredi kartları için bankalar kendilerinden güvence istiyor. Böylelikle bankalar vatandaşın ödeme gücü hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Bankalar, belirli bir süre sonunda ödenmeyen borçlar için yasal takip başlatıyor. Vatandaşlar ise borçlarını yapılandırarak bu durumdan kurtulabiliyor. İşte kredi borcu olan vatandaşların bilmesi gereken tüm detaylar...

YASAL TAKİP NEDİR?

Kredi yapılandırma işlemi, vatandaşın kredi çektiği bankayla anlaşması sonucunda yeni bir ödeme planı oluşturulmasını ifade ediyor. Bankalar öncelikle kendisinden kredi veya kredi kartı alan vatandaşı uyarıyor. İki taksitin üst üste ödenmemesi halinde, yasal olarak banka üstün duruma geliyor ve vatandaştan 30 gün içinde borcunun tamamını ödemesini talep ediyor. Birkaç kez uyarılmasına rağmen vatandaş borcunu ödemezse banka tarafından yasal takip süreci başlatılıyor. Bu süreçte vatandaşlar çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor. Yasal takibe alınmak istemeyen vatandaşların ise bankanın taleplerini yerine getirmesi ve borçlarını yapılandırması gerekiyor.

YASAL TAKİP SÜRECİ NASIL BAŞLIYOR?

Banka, yasal takip süreci resmi olarak başlamadan vatandaşın evine gidemiyor ve bu yüzden vatandaşın kayıtlı posta adresine veya telefon numarasına bir uyarı göndermekle yetiniyor. Yasal takibin onaylanıp başlatılması durumunda ise vatandaşın evine banka tarafından ihtarname yollanıyor. Bundan sonraki süreçte bankayla ya da bankanın avukatıyla anlaşmaya varmak vatandaşın yararına olabiliyor. Anlaşma sonucunda banka vatandaş için uygun bir ödeme planı oluşturarak borcu tahsil etmeye çalışıyor.

BORÇLAR HANGİ ŞARTLARDA YAPILANDIRILIYOR?

Öncelikle kredi ya da kredi kartı borcu olan vatandaşın yapılandırma talebi için acele etmesi gerekiyor. Bankanın haciz kararından önce vatandaşın yapılandırma başvurusunu ilgili bankaya yapması tavsiye ediliyor. Bankanın borcu yapılandırmayı kabul etmesi durumunda vatandaş pazarlık yapabiliyor ya da bankadan borç kapatma kredisi çekebiliyor. Borç kapatma kredisi ile taksit ödemelerinin sayısı artarken toplam borca da belli bir oranda faiz ekleniyor.

Bankayla anlaşılamaması durumunda, vatandaşlar borç kapatma kredisini başka bankalardan da çekebiliyor. Bunun sonucunda vatandaşın kredi veya kredi kartı borcu, borç kapatma kredisi için başvurduğu bankaya transfer oluyor. Borç kapatma kredisi için belirlenen şartlar ise bankadan bankaya değişiyor.

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