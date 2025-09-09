Borsa Ağustos ayında yatırımcıların gözdesi oldu: TÜİK verileriyle BIST 100 zirvede

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ağustos ayında en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu. Enflasyona rağmen borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Ağustos 2025 dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, ağustos ayında yatırımcıların yüzünü en çok güldüren yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu. Hem yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) hem de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde BIST 100, diğer yatırım araçlarını geride bırakarak en yüksek aylık reel getiriyi elde etti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 4,15 oranında reel getiri sağlarken, TÜFE ile indirgendiğinde ise bu oran yüzde 4,60 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlar, enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde borsanın yatırımcılar için önemli bir alternatif oluşturduğunu gösteriyor. Diğer yatırım araçlarına bakıldığında, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,77 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,71 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,33, dolar yüzde 0,95 ve avro yüzde 1,39 oranlarında değer kaybetti. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 1,21, DİBS yüzde 1,15 ve külçe altın yüzde 0,10 oranında kazandırırken, dolar yüzde 0,52 ve avro yüzde 0,96 oranında değer kaybetti.

Üç aylık değerlendirme yapıldığında da BIST 100 endeksinin performansı dikkat çekiyor. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,12 oranında reel getiri sağlayan BIST 100, yatırımcısına en yüksek getiriyi sunan yatırım aracı olma özelliğini korudu. Aynı dönemde doların yatırımcısına kaybettirdiği görüldü.

TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı verileri, BIST 100 endeksinin yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ettiğini gösteriyor. Enflasyonist ortamda reel getiri arayışında olan yatırımcılar için borsa, alternatif bir yatırım seçeneği olarak öne çıkıyor. Ancak, yatırım kararları alınırken piyasa koşullarının ve risk faktörlerinin dikkate alınması büyük önem taşıyor. Uzmanlar, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirerek risklerini minimize etmelerini ve uzun vadeli yatırım stratejileri izlemelerini tavsiye ediyor.