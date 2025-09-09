FİNANS

Borsa Ağustos ayında yatırımcıların gözdesi oldu: TÜİK verileriyle BIST 100 zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre, BIST 100 endeksi hem Yİ-ÜFE hem de TÜFE ile indirgendiğinde en yüksek aylık reel getiriyi sağladı. Üç aylık değerlendirmede de BIST 100 yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olmaya devam etti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ağustos ayında en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu. Enflasyona rağmen borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen Ağustos 2025 dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, ağustos ayında yatırımcıların yüzünü en çok güldüren yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu. Hem yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) hem de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde BIST 100, diğer yatırım araçlarını geride bırakarak en yüksek aylık reel getiriyi elde etti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 4,15 oranında reel getiri sağlarken, TÜFE ile indirgendiğinde ise bu oran yüzde 4,60 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlar, enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde borsanın yatırımcılar için önemli bir alternatif oluşturduğunu gösteriyor. Diğer yatırım araçlarına bakıldığında, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,77 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,71 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0,33, dolar yüzde 0,95 ve avro yüzde 1,39 oranlarında değer kaybetti. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 1,21, DİBS yüzde 1,15 ve külçe altın yüzde 0,10 oranında kazandırırken, dolar yüzde 0,52 ve avro yüzde 0,96 oranında değer kaybetti.

Üç aylık değerlendirme yapıldığında da BIST 100 endeksinin performansı dikkat çekiyor. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,12 oranında reel getiri sağlayan BIST 100, yatırımcısına en yüksek getiriyi sunan yatırım aracı olma özelliğini korudu. Aynı dönemde doların yatırımcısına kaybettirdiği görüldü.

TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı verileri, BIST 100 endeksinin yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ettiğini gösteriyor. Enflasyonist ortamda reel getiri arayışında olan yatırımcılar için borsa, alternatif bir yatırım seçeneği olarak öne çıkıyor. Ancak, yatırım kararları alınırken piyasa koşullarının ve risk faktörlerinin dikkate alınması büyük önem taşıyor. Uzmanlar, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirerek risklerini minimize etmelerini ve uzun vadeli yatırım stratejileri izlemelerini tavsiye ediyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
4.01
4.400.360.475,82
% 0.5
11:45
THYAO
314.75
3.872.650.436,00
% 1.86
11:45
TOASO
236
2.382.218.965,80
% 5.97
11:45
ISCTR
13.32
2.077.218.610,97
% -0.6
11:45
PGSUS
221.1
1.642.191.074,80
% 0.41
11:45
Anahtar Kelimeler:
yatırım borsa bist 100 tüik
En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

