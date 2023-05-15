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Borsa devre kesici nedir, ne zaman yapılır ve ne kadar sürer? Borsa neden düştü? 2022'den bu yana ilk!

15.05.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa devre kesici ile ilgili sorgulamalar basında yer alan son dakika haberlerinin ardından hız kazandı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri sonrası Borsa İstanbul BIST 100 endeksi sert düşüşle haftaya başladı. Yüzde 6,38 değer kaybı sonrası devre kesici uygulandı. Peki, Borsa neden düştü? Borsa devre kesici nedir, ne zaman yapılır ve ne kadar sürer?

Borsa devre kesici nedir, ne zaman yapılır ve ne kadar sürer? Borsa neden düştü? 2022'den bu yana ilk!

Borsa devre kesici uygulaması, kullanılan bir acil durum önlemidir. Geçtiğimiz hafta yüzde 9 değer kazananBorsa İstanbul cuma günü seçim öncesi yüzde 1,08 değer kaybederek 4795 puandan tamamlamıştı. Bugün ise piyasaların açılışında sert düşüş yaşandı. Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 6,38 düşüşle, 4489 puandan başladı. Borsada düşüşün yüzde 5'i aşması sonrası devre kesici uygulaması yapıldı. İşte detaylar...

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DEVRE KESİCİ NEDİR?

Devre kesici uygulaması borsa genelinde ya da hisseler özelinde kullanılabilmektedir.

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Borsa endekslerinde devre kesici uygulaması için birden fazla düşüş eşiği bulunur.

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Örnek vermek gerekir ise BIST100 iki eşiğe sahiptir. BIST100 endeksinde yüzde 5 ve daha fazla oranda düşüş yaşandığında bahsi geçen uygulama devreye sokulur. Sistem işlemeye başladıktan sonra bu düşüş yüzde 7'ye çıkarsa uygulama 2. defa gerçekleştirilir.

Borsa İstanbul'da

DEVRE KESİCİ NE ZAMAN YAPILIR, NE KADAR SÜRER?

Borsada devre kesici uygulaması, yatırımcıyı ve piyasayı korumak için yapılır.

Borsada fiyatlar çeşitli etkenler sebebiyle öngörülemeyen şekilde artabileceği gibi azala da bilir. Borsada yaşanan bu dalgalanmalar kimi zaman spekülatif ataklar nedeniyle meydana gelebilmektedir.

Yatırımcılar, büyük dalgalanmalar karşısında hatalı işlemler yaparak zarara uğrayabilir veya borsaya olan güvenini kaybedebilir.

Devre kesici uygulaması devreye girdiğinde yatırımcının hatalı işlem yapması önlenir ve yatırımcının piyasada ne olduğunu anlaması için ona zaman tanınır. Ayrıca devre kesici, değerlerin dalgalanmasını destekleyen işlemleri de belirleyerek onları iptal eder. Böylece piyasa düzenini sağlayan bir otorite oluşturur.

borsa

BORSA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Borsa'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Saat 09:55:17 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

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