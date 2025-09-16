FİNANS

Borsa gündeminde istihdam verileri: Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı artışı devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Temmuz 2025 dönemi ücretli çalışan istatistikleri, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısının yıllık bazda yüzde 1,2'lik bir artış gösterdiğini ortaya koydu. İnşaat ve hizmet sektörlerindeki büyüme istihdamı desteklerken, sanayi sektöründeki daralma dikkat çekti. Veriler, borsa yatırımcıları ve ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor.

TÜİK'in Açıkladığı Verilere Göre Ücretli Çalışan Sayısı Yıllık Bazda Yüzde 1,2 Arttı. İnşaat ve Hizmet Sektörleri İstihdamı Desteklerken, Sanayi Sektöründe Daralma Gözlendi.

Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip istihdam verileri açıklandı. TÜİK'in yayımladığı Temmuz 2025 dönemi ücretli çalışan istatistiklerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 oranında artarak 16 milyon 101 bin 724 kişiye ulaştı. Geçen yılın Temmuz ayında bu rakam 15 milyon 910 bin 286 olarak kaydedilmişti. Bu artış, genel ekonomik aktivite ve iş gücü piyasasının sağlığı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Ancak, sektörler arasındaki farklı performanslar dikkat çekiyor.

Detaylara inildiğinde, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısında yıllık bazda yüzde 3,5'lik bir azalma yaşandığı görülüyor. Bu durum, sanayi üretimindeki olası yavaşlamanın veya teknolojik dönüşümün bir sonucu olabilir. Buna karşılık, inşaat sektörü yüzde 7,7'lik bir artışla istihdamı önemli ölçüde destekledi. Konut projelerindeki hareketlilik ve altyapı yatırımları bu artışın temel nedenleri arasında sayılabilir. Ticaret ve hizmet sektörlerinde ise yüzde 2,5'lik bir artış kaydedildi. Turizmdeki canlanma ve perakende sektöründeki büyüme, hizmet sektöründeki istihdam artışını tetikleyen faktörler arasında yer alıyor.

Aylık değişimlere bakıldığında ise, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısında yüzde 0,3'lük bir artış gözlemlendi. Bu, istihdam piyasasının genel olarak istikrarlı bir seyir izlediğini gösteriyor. Ancak, sektörler arasındaki farklılıklar burada da devam ediyor. Sanayi sektöründeki daralma, aylık bazda da devam ederken, inşaat ve hizmet sektörlerindeki büyüme istihdamı desteklemeye devam ediyor.

Bu veriler, borsa yatırımcıları ve ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor. İstihdam verileri, ekonomik büyüme beklentileri ve şirketlerin karlılık tahminleri üzerinde doğrudan etkili olabiliyor. Özellikle sanayi sektöründeki daralma, bazı yatırımcıları endişelendirirken, inşaat ve hizmet sektörlerindeki büyüme ise olumlu bir sinyal olarak algılanıyor. Bu durum, borsa performansını etkileyebilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Temmuz 2025 ücretli çalışan istatistikleri, Türkiye ekonomisinde istihdamın genel olarak arttığını, ancak sektörler arasında belirgin farklılıklar olduğunu gösteriyor. Sanayi sektöründeki daralmaya rağmen, inşaat ve hizmet sektörlerindeki büyüme istihdamı desteklemeye devam ediyor. Borsa yatırımcıları ve ekonomistler, bu verileri dikkatle analiz ederek, yatırım kararlarını ve ekonomik tahminlerini güncelleyeceklerdir. Önümüzdeki aylarda açıklanacak veriler, bu trendin devam edip etmeyeceğini gösterecek ve ekonomik görünüm hakkında daha net bir resim sunacaktır.

