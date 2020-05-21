Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 260,61 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 102.418,14 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,11 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,00 ile elektrik oldu.

Dün, gün içinde 103.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile kazançlarının önemli bir kısmını geri verse de günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 102.157,53 puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri gündeminin yoğun olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ise yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Yurt dışında, açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları verisinin öne çıktığını kaydeden analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın da takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.200 ve 105.000 seviyelerinin direnç, 100.000 puanın destek konumuna geldiğini bildirdi.