FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Borsa İstanbul'a Çin darbesi! Gümrük vergisine dair atılan adımlar sert düşüşü gazladı

Borsa İstanbul'a Çin darbesi! Gümrük vergisine dair atılan adımlar sert düşüşü gazladı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
09.04.2025 15:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul, Çin'den gelen haberle birlikte sert düşüş yaşadı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,73 değer kaybederek 9.316 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 3,20, holding endeksi ise yüzde 1,18 düştü. Toplam işlem hacmi 35,4 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'a Çin darbesi! Gümrük vergisine dair atılan adımlar sert düşüşü gazladı

ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi, Borsa İstanbul'u olumsuz etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu yeni tarifelerin ardından piyasalar iyimserlik gösterirken, Çin'in misilleme yapması ve ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 104'e çıkarma açıklaması, piyasaları yeniden sert bir şekilde aşağıya çekti. Bugün ise Çin, ABD'ye yönelik ek gümrük vergisini yüzde 84'e çıkardığını açıkladı ve bu gelişmeler, Borsa İstanbul'da kayıpların derinleşmesine yol açtı.

thumbs_b_c_f0e6a40d0619b76a73eb98be8e8ab621

ÇİN'İN HAREKETİ SONRASI DEĞER KAYBINDA ARTIŞ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kaybederek 9.409 puana geriledi. Günün ilk yarısında hafif düşüş yaşayan endeksteki değer kaybı, Çin'den gelen haberle hızla arttı.

thumbs_b_c_fe618cb538d46c2f8e194ce141a2d977

TOPLAM İŞLEM HACMİ İSE 35,4 MİLYAR

9277-9472 bant aralığında hareket eden endeks, saat 14:48 itibarıyla yüzde 1,73 kayıpla 9316 puanda bulundu. Aynı dakikalarda bankacılık endeksi yüzde 3,20, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybetti. Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 35,4 milyar lira oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puan direnç, 9.350 ve 9.250 seviyesi destek konumunda bulunuyor.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanarak 9.477 puandan tamamlamıştı.

Canlı Borsa
Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!
Yıldız Holding, 2024'te 490,5 milyar TL ciroya ulaştığını duyurduYıldız Holding, 2024'te 490,5 milyar TL ciroya ulaştığını duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Çin Borsa İstanbul abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

Başbuğ sessizliğini bozdu! Yaptığı yoruma çok sayıda tepki geldi

Başbuğ sessizliğini bozdu! Yaptığı yoruma çok sayıda tepki geldi

Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!

Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!

Kriz kahininden yeni tahmin! 2008'i bilmişti...

Kriz kahininden yeni tahmin! 2008'i bilmişti...

Borsa İstanbul'a Çin darbesi!

Borsa İstanbul'a Çin darbesi!

Küresel piyasalardaki 'ticaret savaşı' için Erdoğan'dan ilk yorum

Küresel piyasalardaki 'ticaret savaşı' için Erdoğan'dan ilk yorum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

Ömür boyu garantili! Çok satan Stanley kamp buzluğu indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.