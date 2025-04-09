Borsa İstanbul'a Çin darbesi! Gümrük vergisine dair atılan adımlar sert düşüşü gazladı

ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi, Borsa İstanbul'u olumsuz etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu yeni tarifelerin ardından piyasalar iyimserlik gösterirken, Çin'in misilleme yapması ve ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 104'e çıkarma açıklaması, piyasaları yeniden sert bir şekilde aşağıya çekti. Bugün ise Çin, ABD'ye yönelik ek gümrük vergisini yüzde 84'e çıkardığını açıkladı ve bu gelişmeler, Borsa İstanbul'da kayıpların derinleşmesine yol açtı.

ÇİN'İN HAREKETİ SONRASI DEĞER KAYBINDA ARTIŞ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kaybederek 9.409 puana geriledi. Günün ilk yarısında hafif düşüş yaşayan endeksteki değer kaybı, Çin'den gelen haberle hızla arttı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ İSE 35,4 MİLYAR

9277-9472 bant aralığında hareket eden endeks, saat 14:48 itibarıyla yüzde 1,73 kayıpla 9316 puanda bulundu. Aynı dakikalarda bankacılık endeksi yüzde 3,20, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybetti. Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 35,4 milyar lira oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puan direnç, 9.350 ve 9.250 seviyesi destek konumunda bulunuyor.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanarak 9.477 puandan tamamlamıştı.