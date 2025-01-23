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Fintables

Borsa İstanbul'a yeni bir şirket daha geliyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
23.01.2025 10:41
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Finansal kiralama sektörü kasım ayında net karını aylık bazda yüzde 34 oranında artmasına karşın geçen seneki yüksek bazın da etkisiyle 2023 yılının aynı ayına göre %30 daraldı. Fintables, 2025 yılının Ocak ayında banka dışı finans gelişmelerini derledi. İşte ayrıntılar...

Borsa İstanbul'a yeni bir şirket daha geliyor

Son dönemde aylık bazda güçlü sonuçlar açıklayan finansal kiralama sektöründe kasım ayında net karlar aylık bazda %34 artmasına karşın geçen seneki yüksek bazın da etkisiyle 2023 yılının aynı ayına göre %30 daraldı. Net kiralama işlemleri bir önceki aya kıyasla 2,8 milyar TL’lik yükselişle 223.887 milyon TL’ye ulaşırken yılın ilk 11 aylık dönemindeki finansal kiralama gelirleri de %73 büyümeyle 48 milyar TL oldu.

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TURİZM SEKTÖRÜ ÖN PLANDA

2024’te finansal kiralama sektörünün sürükleyicisi turizm sektörü oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2024 yılının 10 aylık döneminde otel ve restoranlarda leasing kullanımı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %53 oranında artarak 81,4 milyon dolara ulaştı. Ayrıca, turizm sektöründeki kira alacağı değeri de 103,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Leasing, turizm sektöründe özellikle otel mobilya ve donanımları, restoran mutfak ekipmanları, çamaşırhane ve kuru temizleme ekipmanları, spor salonu ekipmanları, teleski/telesiyej sistemleri gibi alanlarda yaygın olarak kullanılıyor.

EBRD'DEN AÇIKLAMALAR

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim gibi alanlarda yeşil ekonomi için Türkiye'den BNP Paribas Finansal Kiralama'ya 25 milyon euro kredi sağladı. Kredi, EBRD'nin ülkede yeşil finansmanın yaygınlaştırılmasını hızlandırmayı amaçlayan Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı II kapsamında verildi. BNP Paribas Finansal Kiralama Genel Müdürü Sibel Alyar, ortaklığın stratejik önemini vurgulayarak, “17 ülkede yıllık 15,5 milyar euroluk bilanço yöneten BNP Paribas Leasing Solutions'ın bir parçası olarak, Türkiye'de sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için Avrupa lideri konumumuzdan yararlanıyoruz. BNP Paribas Grubu'nun sürdürülebilirlik taahhütleri doğrultusunda, EBRD'den aldığımız bu finansmanı etkili yeşil finansman çözümleri sunma yeteneğimizi güçlendirmek için kullanacağız” dedi.
Finansal Kurumlar Birliği ve İstanbul Üniversitesi ortaklığıyla hazırlanan “Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi’nin” kasım ayı sonuçları yayınlandı. Finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerindeki gidişata dair izlenim veren ve sektördeki gelecek beklentilerini ölçümleyen endeks, kasım ayında ekim ayına göre 0,26 puan artarak 100,18 puana yükseldi.

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Alt endekslere baktığımızda faktoring sektörünün 0,05 puan azalışla 100,71 puana gerilediği, finansal kiralama sektörünün 0,12 puan artışla 102,65 puana, finansman sektörünün de 0,73 puan artışla 97,19 puana yükseldiği görülmekte.
Sektör temsilcilerine işlem hacmi, takipteki kredi oranı, tahsilat değişimi ve genel gidişat hakkındaki beklentilerin sorulduğu ankette katılımcıların %57’si işlem hacimlerinin artmasını bekliyor, önceki ay bu oran %52’ydi. Onun dışında katılımcıların %74’ü takipteki kredi oranının artmasını beklerken tahsilatların artmasını bekleyenlerin oranı %19.

FAKTORİNG SEKTÖRÜNÜN NET KARI ARTTI

✦ BDDK verilerine göre faktoring sektörünün kasım ayındaki net karı geçtiğimiz seneye kıyasla %56, bir önceki aya kıyasla %1,57 arttı. Enflasyondan arındırıldığında net karda 6 ay sonra ilk kez %6,22 ile reel büyüme söz konusu. Sektörün toplam alacak tutarı 2023 Kasım’da 173 milyar TL’yken 2024 Kasım’da 238 milyar TL’ye yükseldi. Yılın ilk 11 aylık döneminde elde edilen faktoring gelirleri de yıllık bazda %94’lük büyümeyle 103.660 milyon TL’ye ulaştı.

✦ Halka arz onayı alan bir başka banka dışı finans şirketi Destek Finans Faktoring oldu. BDDK tarafından 5 Haziran 2008 tarihinde faaliyet izin belgesi alan Destek Finans, 30.09.2024 tarihi itibariyle toplamda 10 milyar TL’nin üzerinde bir faktoring alacak büyüklüğüne ulaşmış durumda. Sektördeki şirketler için büyüklük göstergesi olarak önemli metriklerden olan faktoring alacaklarında şirket %4,6’lık pay ile 9’uncu, özkaynaklar açısından 3,9 milyar TL ile 4’üncü sırada. Destek Faktoring, sektördeki toplam faktoring gelirlerinden %4, aktif büyüklüğünden ise %4,7’lik bir pay alıyor. Alacakların sektörel dağılımına gelindiğinde ise en büyük payın %27 ile refaktoring işlemlerine ait olduğu dikkat çekiyor. Bu işlemler, müşterilerden alınan temlikli alacakların, finansman sağlamak amacıyla diğer faktoring şirketlerine devredilmesiyle gerçekleşiyor.

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✦ Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatma Nurcan Taşdelenler, 4. Finansın Geleceği Zirvesi’nde faktoring sektörünün 2025 için umut verici potansiyele sahip olduğunu söyledi. Taşdelenler, “Faktoring sektöründe işlem hacmimiz 2024’te 832 milyar TL, aktif toplamımız 245 milyar TL, alacaklarımız 223 milyar TL ve özkaynaklarımız 51 milyar TL’ye ulaştı. Özellikle dezenflasyonu önceleyen ekonomik politikaların gündemde olduğu dönemde, faktoring sektörü sunduğu hızlı ve esnek çözümlerle KOBİ’lerin üretim ve ihracata odaklanmasını mümkün kılmıştır.” dedi.

BORSA İSTANBUL'A YENİ BİR ŞİRKET DAHA GELİYOR

✦ Borsa İstanbul’a bir varlık yönetimi şirketi daha geliyor. Sektörün önemli oyuncularından Dünya Varlık Yönetimi’nin halka arzı SPK tarafından onaylandı. Dünya Varlık, 2008 yılından beri BDDK düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren 28 varlık yönetim şirketinden biri. 2008 yılından bu yana 246 tahsili gecikmiş alacak (TGA) portföyü alınarak, 5,3 milyar TL TGA yatırımı yapan şirketin Eylül 2024 itibarıyla, 7,9 milyar TL gerçekleşmiş tahsilatı, 14,8 milyar TL ise ileriye dönük beklenen tahsilatı bulunuyor. Dünya Varlık, özkaynak büyüklüğü bakımından %19’luk pay ile sektörde ilk sırada bulunuyor. Şirketin 2,5 milyar TL özkaynağı var. Dünya Varlık’ın portföyü 30 Eylül 2024 rakamlarına göre 23,9 milyar TL kalan anapara, 84,8 milyar TL faiz dahil güncel alacak, 928 bin borçludan oluşuyor. 2024 varlık yönetimi sektörü açısından oldukça hareketli geçti. 2023 yılında toplam 14,3 milyar TL TGA satışı gerçekleşirken; 2024 Eylül itibarıyla 32,1 milyar TL TGA satışı oldu. 2024’te bozulan NPL’lerin genelde bireysel tarafta ve yoğun şekilde kredi kartından kaynaklandığını gözlemlemiştik. Söz konusu TGA satışlarının %86’sı bireysel segmentten oluşuyor. 2023’te bu oran %69’du. Dünya Varlık’ın ise bu sene aldığı TGA portföyünün %99,2’si bireyselden oluşuyor.

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SİGORTA SEKTÖRÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

✦ Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre kasım ayında sigorta sektörünün toplam prim üretimi 76,7 milyar TL ile geçen seneye kıyasla %68,16 büyüme kaydetti. Hayat dışı segmentin prim üretimindeki büyüme oranı %67 olurken hayat segmentinde bu oran %76 olarak gerçekleşti.
✧ Kasım ayında toplam prim üretiminde en fazla payı olan ilk 3 branş; kara araçları sorumluluk, kasko ile hastalık-sağlık olurken bu branşlardaki yıllık büyüme oranları da sırasıyla %83, %35 ve %94 olarak kaydedildi.

SEKTÖRDEN AÇIKLAMALAR

✦ Türkiye Sigorta'nın gelecek vizyonunu paylaşan Yönetim Kurulu Üyesi Taha Çakmak, 2025 yılında inovasyona ve müşteri odaklı çözümlere yatırım yapmayı sürdüreceklerini vurguladı. Çakmak, 2024 Kasım sonu itibarıyla toplam brüt prim üretimlerini %76 artışla 89,3 milyar liraya ulaştırdıklarını açıkladı. Pazar payını %14,2 seviyesine çıkaran şirket, toplam prim üretiminde %72,6 artışla 717,6 milyar liraya ulaşırken; bunun büyük kısmını (%87,7) hayat dışı branşlardan sağladı. Çakmak, “Böylece geçen yılın aynı döneminde 50,8 milyar lira olan prim üretimimizi %76 artırmış olduk. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların, bizi 2025'te de sektörün ve enflasyonun üzerinde prim büyümesine taşıyacağına inanıyoruz. 2025'i de sektör lideri olarak tamamlamak en büyük hedefimiz" diye konuştu.

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✦ Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, Anadolu Ajansı'nın "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında yaptığı açıklamalarda, 2025 yılında sıkı finansal koşulların devam etmesi durumunda sektörün daha zorlu bir yıl geçirebileceğini öngördüğünü belirtti. Tuğtan, “Parasal sıkılaştırma ve krediye erişimdeki zorluklar sigorta sektörüne gecikmeli yansıyabilir. Bankacılıkta finansmana erişimin giderek zorlaştığı senaryoda, bunun etkileri sigorta sektörünü de dolaylı olarak etkileyecektir. 2024’te bu durum tam anlamıyla hissedilmedi; ancak 2025’te daha dikkatli olunması gereken bir yıl bizi bekliyor” dedi. Tuğtan, enflasyon, faiz ve döviz konularında iyimser bir senaryonun, sektörün iş programını daha öngörülebilir hale getireceğini vurguladı. “Enflasyonun 25-30 bandından 20-25 seviyesine inmesi, faizin kademeli olarak düşmesi ve döviz kurlarının 45 bandında dengelenmesi en azından planlama yapmamızı kolaylaştıracaktır. Ancak bu öngörüler gerçekleşmezse, o günün şartlarına göre fiyatlama yapmak zorunda kalabiliriz” dedi.

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✦ Gelecek Varlık Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Öztürk, Platin Dergisi’ne şirketin 2024 yılı finansal performansı ve 2025 beklentilerine dair kapsamlı bir mülakat verdi. 2023’ün ikinci yarısından itibaren başlayan faiz artışları ve kredi imkanlarındaki daralmanın öngörülebilirliğini zorlaştırdığını ifade eden Öztürk, “2023 yılının ikinci yarısında başlayan faiz artışları ve kredi imkanlarındaki daralma, 2024 yılı hedeflerimizi belirlerken bizleri zorlamıştı. Bu durumun sektöre ve şirkete olabilecek etkilerini tahmin etmek kolay değildi. Ancak 3'üncü çeyrek itibarıyla bu dönem için öngördüğümüz aktif büyüklüğü, kârlılık, tahsilat ve yapılacak yatırımlar gibi hedeflerimizin tamamını geçmeyi başardığımızı görüyoruz. İçinde bulunduğumuz 4'üncü çeyrekteki finansal göstergelerimize baktığımızda yılsonu hedeflerimizin de ötesine geçeceğimizi şimdiden söyleyebiliriz.” dedi. 2025 planlarına da değinen Öztürk, “2024, 4-5 yıllık bir aradan sonra arzın dikkate değer ölçüde arttığı bir sene oldu. 2025 yılında da arzın bu seviyelerde olacağını öngörüyoruz. Bu nedenle yurt içi pazar, bizim yine en aktif olduğumuz alan olacak. Buna ek olarak daha öncesinde yeterli hacim sağlayamadığımızı düşündüğümüz kurumsal müşterilerin borçlarının yapılandırılması ve yeniden finansman sağlanmasına yönelik işlemlerimizi de artırmayı hedefliyoruz. Son olarak yurt dışında da alacak portföylerine yönelik yatırım, tahsilat hizmeti ya da ikisini birden yapabileceğimiz stratejik pazarları araştırdığımızı da ifade etmek isterim.” diye konuştu.

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✦ Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ve Fuzul Tasarruf Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Sefer Levent’e konuşarak, tasarruf finansman sektörüne son dönemde artan ilgiyi değerlendirdi. Enflasyonist ortamda konut alımının giderek zorlaştığını belirten Mahmut Akbal, konut fiyatlarının krediyle erişilebilirliğinin azaldığını vurguladı. Akbal, "1+1 daire almak isteyenler şu anda 3+1 fiyatı ödüyor. Tasarruf finansman modeliyle 3+1 için birikim yapanlar ise ancak 2+1 alabiliyor" dedi. Son bir yılda tasarruf finansman sistemine katılanların sayısının 100 bin kişi arttığını belirten Akbal, bu artışın önemli bir kısmının beyaz yakalı çalışanlardan geldiğini dile getirdi. Fuzul Tasarruf Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal ise şirketin her ay 8 bin yeni müşteri kazandığını ve toplam müşteri sayısının 180 bine ulaştığını açıkladı. Yüksek kredi faizleri nedeniyle müşterilerin tasarruf finansman sistemine yöneldiğini belirten Akbal, bu durumun müşteri profilini de değiştirdiğini ifade etti. Akbal, tasarruf finansman sistemine girenlerin en çok 80 aylık vadeyi ve çekiliş modelini tercih ettiğini vurgulayarak, “Sisteme girenler, hedef tutarlarının %40’ına ulaştıklarında finansman hakkı kazanıyor. Örneğin, 3 milyon lira değerinde bir ev için 1 milyon lira birikim yapıldığında, 5 ay içinde müşterimize evini teslim ediyoruz. Müşteri kiradan kurtulup kendi evine ödeme yapıyor. Krediyle ev alanlar toplamda 3 kat ödeme yaparken, bizim sistemimizle hesaplı bir şekilde ev sahibi olunabiliyor.” dedi.
Kaynak: Fintables

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