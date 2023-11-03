Borsa İstanbul: Borsalar Filistin’de katliama rağmen yükselişte

Paris'te CAC 40 endeksi, 7.060,69 puanla %1,85'lik bir artışla kapandı. İngiltere'de FTSE endeksi %1,40 yükselirken Almanya'da Dax endeksi %1,48 arttı.

EuroStoxx 50 endeksi %1,90 yükselirken FTSEurofirst 300 endeksi %1,51 artış gösterdi. Stoxx 600 endeksi ise %1,58 yükselerek, gayrimenkul sektörünün %5,06 artışı ile dikkat çekti.

Avrupa'da kapanış sırasında, Dow Jones endeksi %1,25 yükselişteydi, Standard & Poor's 500 endeksi %1,54 artış gösterirken Nasdaq endeksi %1,44 yükselişteydi.

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Grafik TradingView’den

BIST endeks 7663 seviyesinden yüzde 1.79 yükselerek 8000 direncine yükselmektedir. Hacim profili çıtayı yükseltti. Hacim profili arttığına göre, piyasadaki ilgi ve aktivite artıyor gibi görünüyor. Osilatörler daha net. Buna rağmen 4 saatlik grafikte halen süpertrend sat sinyali vermektedir. Kısa vadeli bir düşüş sinyali olabilir ve yatırımcıların dikkatli olmalarını gerektirebilir.

Peşpeşe gelen 3 yeşil mum ileriye yönelik momentum gücü sağladı. Alıcıların piyasada kontrolü ele geçirmeye başladığını gösterebilir. Fakat Fibonacci yeşil mum silsilesinin bozulması durumunda 6800’e kadar düşebileceğini de belirtmektedir. Destek olarak 7100 seviyesi önem taşımaktadır.

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Sonuç itibariyle, Wall Street'in üç ana endeksi oturum içinde 19 Ekim'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaşırken, S&P 500 endeksinin tüm ana sektörleri yeşil bölgede bulunuyor ve gayrimenkul (%3,39) en önemli artışlardan birini kaydediyor.







