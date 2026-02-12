FİNANS

Borsa İstanbul'da yeni rekor! 14 bin puanı aştı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 82,62 puan ve yüzde 0,60 artışla 13.870,43 puana yükselmişti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.000 puanı aşarak rekor kırdı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 13.787,82 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,19 puan ve yüzde 0,05 artışla 13.795,00 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 1,12 değer kaybetti.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da cari işlemler dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etmişti.

14 BİN PUANI AŞARAK REKOR KIRDI

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 82,62 puan ve yüzde 0,60 artışla 13.870,43 puana yükselmişti. Günün ilk yarısında yükseliş gösteren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.000 puanı aşarak rekor kırdı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ISCTR
17.77
12.688.557.336,21
% 3.74
14:52
AKBNK
88.55
12.097.413.693,30
% 5.48
14:52
THYAO
334.75
10.226.954.971,00
% 1.13
14:52
KCHOL
216.4
8.908.154.163,40
% 4.34
14:52
YKBNK
41.3
8.138.006.404,40
% 3.82
14:52
