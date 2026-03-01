'Borsa İstanbul kapatılacak' iddiası! DMM'den açıklama geldi

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yetkili kurumlar nezdinde Borsa İstanbul’un işlemlere kapatılmasına yönelik alınmış ya da değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmadığı belirtildi.

"AÇIK MANİPÜLASYON GİRİŞİMİ"

Açıklamada, söz konusu paylaşımların piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimi olduğu vurgulandı.

Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı aktarılan açıklamada, kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi ve yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.

