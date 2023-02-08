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Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan kimdir? Erişah Arıcan'ın hayatı ve biyografisi!

08.02.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu. Peki, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan kimdir? İşte Erişah Arıcan'ın hayatı ve biyografisi...

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan kimdir? Erişah Arıcan'ın hayatı ve biyografisi!

Borsa İstanbul, BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün yüzde 5'e ulaşması sonrası Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Bu gelişme sonrası Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan 8 Şubat 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Erişah Arıcan hakkında merak edilenler...

ERİŞAH ARICAN KİMDİR?

Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne geçen Arıcan, 1991 yılında “Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını almıştır.

BORSA İSTANBUL BAŞKANI ERİŞAH ARICAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1998-2006 yılları arasında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan, 2002 yılından günümüze M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber 2015 eylül ayından itibaren M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan’ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para- Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine bir çok akademik çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır.

1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Erişah Arıcan evli ve iki çocuk annesidir.

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Borsa İstanbul erişah arıcan

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